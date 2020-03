La secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, presentó hoy, jueves, su renuncia, confirmaron fuentes de El Nuevo Día.

Luego que este medio publicara la información, la gobernadora Wanda Vázquez confirmó a través de su Twitter que recibió la carta de renuncia de la funcionaria, la cual aceptó de inmediato.

Recibí la carta de renuncia de la Dra. Concepción Quiñones de Longo, como secretaria interina del @DeptSaludPR. La misma fue aceptada inmediatamente. Mi prioridad en estos momentos es atender esta pandemia y que nuestro pueblo esté seguro. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) March 26, 2020

Reacciona la ex secretaria interina

Tras su renuncia, El Nuevo Día tuvo una breve entrevista telefónica con Quiñones de Longo, quien se limitó a exhortar a la ciudadanía a que siga obedeciendo el aislamiento social como medida de contención para el contagio del COVID-19.

“Las personas trabajando en el sistema de salud seguirán trabajando para coordinar todas las acciones (necesarias) en esta emergencia que vivimos”, aseguró la pediatra.

La funcionaria agregó que el pueblo debe confiar en que las medidas que se tomarán serán para su beneficio e insistió en que la mejor recomendación para todos es “que se queden en su casa”.

“Deben respetar las recomendaciones. Deben estar atentos a los anuncios (oficiales) para proteger la salud de los puertorriqueños”, agregó la doctora.

Mientras, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Quiñones de Longo por su labor en el Departamento de Salud a lo largo de varias administraciones de gobierno.

“Llegó a Salud en dos grandes retos. Primero, cuando la pandemia de AH1N1 y ahora (con el COVID-19)”, dijo.

El pediatra recordó que cuando ocurrió la pandemia de AH1N1 en el 2009-2010 Quiñones de Longo asumió la Secretaría interina de Salud luego que el Senado no confirmara al doctor Jaime Rivera Dueño en esa posición.

Aún no se han detallado las razones de su salida ni quién estaría sustituyéndola en momentos en que el gobierno lidia con la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Quiñones de Longo asumió el mando de la agencia cuando en la segunda semana de marzo el secretario de Salud de entonces, Rafael Rodríguez Mercado, salió del puesto ante reclamos por mal manejo de los casos y la ausencia de pruebas disponibles para identificar a quienes estén contagiados.

Una de las últimas funciones de la funcionaria fue ayer, miércoles, cuando designó a la doctora Encijar Hassan Ríos como la coordinadora del Equipo de Epidemiología para la respuesta al coronavirus.

Por su parte, para Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales, urge que la persona que ocupe la Secretaría de Salud sea alguien con “basta experiencia operacional y administrativa, así como con buen manejo del personal”.

“No puede ser simplemente un famoso. No puede ser alguien que empiece a aprender (el funcionamiento de la agencia). En este momento Salud es el cuerpo y corazón de lo que va a suceder. Si algo le falta al Departamento de Salud es personal operacional. El secretario necesita un 'chief of staf' y personal para trabajar los casos (de COVID-19). La cuestión epidemiológica es bien importante para que al 15 de abril (cuando se espera sea el pico de la epidemia en la isla) no nos explote en la cara”, puntualizó.