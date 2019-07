La abogada Roxanna Soto Aguilú, quien se identificó como la representante legal de la primera dama Beatriz Rosselló, indicó esta noche que la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló es final y firme.

Durante su participación en Jugando Pelota Dura, Soto Aguilú, quien dijo que sus expresiones eran autorizadas por la primera familia de Puerto Rico, habló sobre la dimisión del primer ejecutivo, entre otros temas.

A preguntas de los panelistas, la letrada sostuvo que, aunque la carta no lo menciona, “se autoentiende (que la renuncia) es final y firme”.

Agregó que “la renuncia, si él la hace, es porque entiende que va pa’lante con la renuncia”.

Sostuvo que fue contactada por Rosselló para recibir su consejo legal el 24 de julio, el mismo día que anunció al país su renuncia.

La letrada, conocida también en redes como la “abogada motorizada”, publicó en su cuenta de Facebook estas últimas semanas vídeos en los que analizaba la situación de Rosselló y un posible proceso de residenciamiento.

Indicó que el gobernador vio todas las transmisiones.

No obstante, aclaró que su posible representación ante el proceso de residenciamiento en la Cámara de Representantes y por la querella ante la Oficina de Ética sería sin compensación. Sostuvo que fue ella quien se ofreció y que él aceptó.

“Como todos sabemos, hasta el día de hoy, la fiscalía federal y el Departamento de Justicia nunca han anunciado que tienen ni un pliego de denuncias contra el gobernador Ricardo Rosselló ni un pliego acusatorio como lo tuvo Aníbal Acevedo Vilá en el 2008, cuando era gobernador de Puerto Rico, con esos 24 cargos a nivel federal. Eso no lo tiene Ricardo Rosselló. Por lo tanto, para lo que yo sí estaba disponible a servir al señor gobernador era en caso de que se iniciara un proceso de residenciamiento. Porque siempre me he amparado que esto es un caso estrictamente en defensa de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión, chocando con el derecho a la intimidad”, sostuvo.

La Cámara dejó en pausa el proceso de residenciamiento del primer ejecutivo luego de que este le entregara a los cuerpos legislativos y a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, su carta de renuncia.

Sobre los cinco delitos que se destacan en el informe de los juristas de este cuerpo legislativo y que dieron pie para que se comenzara el proceso, la abogada indicó que ni éste, ni el realizado por el Colegio de Abogados y Abogadas pudo corroborar delito, tiempo, lugar y manera. “Es pacotilla”, destacó.

Soto Aguilú añadió que la última vez que habló con el gobernador fue el día de la renuncia, entre las 5:45 p.m. a 6:00 p.m. y que luego este fue a uno de los salones de la mansión ejecutiva a revisar su mensaje de renuncia y eventualmente a grabarlo.

No obstante, destacó que su recomendación fue que no renunciara y que se sometiera al proceso de residenciamiento.