La Oficina del Contralor reveló este lunes múltiples deficiencias en el manejo y control del efectivo en el Municipio de Santa Isabel.

El informe difundido hoy revela que el municipio no emitió la certificación de sobrantes requeridos para aprobar transferencias de créditos, en ninguna de las 552 órdenes ejecutivas y resoluciones por más de cinco millones de dólares.

Además, "no se presentaron para autorización a la Legislatura municipal 312 órdenes ejecutivas, no se localizaron 91 órdenes ejecutivas y se encontraron errores en las registradas en el sistema".

"Estas situaciones se atribuyen a que el alcalde y la directora de finanzas se apartaron de la ley aplicable y no administraron de forma eficiente las finanzas del municipio", agregó.

La auditoría de nueve hallazgos señala "múltiples deficiencias como la ausencia de firmas requeridas en los comprobantes, y desembolsos de pago sin estar aprobados, o sin la certificación de los proveedores".

"Nuestros auditores detectaron también, diferencias hasta de cuatro millones entre los balances en los libros del mes y los balances en el informe de flujo de efectivo de contabilidad, y que no habían preparado las conciliaciones bancarias de nueve cuentas por 21.2 millones de dólares", agregó.

El informe indica que la legislatura municipal "no pudo cumplir su responsabilidad de evaluar la razonabilidad de donativos otorgados por 234.393, ya que el alcalde no remitió ninguno de los donativos a ese cuerpo legislativo".

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el municipio emitió recibos oficiales "con tardanzas de hasta 44 días, no mantenía un inventario perpetuo de los recibos en blanco y por instrucciones de la directora de Finanzas los recaudadores del hotel Santa Isabel no emitieron recibos por $99,939 de las recaudaciones diarias, y no le entregaron copia del recibo a los clientes".

Además, "no se realizaron revisiones periódicas de la caja menuda y la persona encargada de esta, no tenía el nombramiento de pagador especial. Estas situaciones propician la comisión de irregularidades, y el uso indebido y pérdida de fondos".

"Nuestros auditores identificaron que el municipio tenía ocho cuentas de fondos especiales y federales por 23,545 inactivos por más de tres años, y no mantenía un registro de inversiones de tres certificados de depósito por 317,269 que guardaban en una cooperativa", subrayó.

En Santa Isabel no se realizó el inventario físico anual de la propiedad del 2014 al 2016 y el encargado certificó que el último inventario se llevó a cabo en diciembre del 2012.

Tampoco en el archivo inactivo se había preparado un inventario de los documentos al 23 de febrero de 2017.

El informe comenta que Santa Isabel tenía déficit acumulados en el Fondo Operacional de $4.5 millones para el 2014, $3.9 millones para el 2015 y de $3.8 millones para el 2016.

Estos déficit constituyen más de una tercera parte del presupuesto total para esos años.