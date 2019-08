Tras hacerse pública este jueves la información de que se le había asignado una escolta tras recibir supuestas amenazas a su integridad física, el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, declinó esta tarde continuar con la seguridad aprobada hace ocho días por el comisionado de la Policía, Henry Escalera.

“Aunque se me asignó hasta que se finalizara la investigación, hoy desistí de la misma. Cuando surgieron las amenazas, se le notificó a la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía. Era primero hasta final de mes, pero me comuniqué con Escalera para decirle que ya no era necesaria”, precisó Llerandi a El Nuevo Día en entrevista telefónica.

La Policía, que mantiene bajo investigación las amenazas en contra del funcionario, autorizó que un agente adscrito a la Oficina de Seguridad y Protección le prestara seguridad mientras este se encontrara en funciones como director de la Compañía de Comercio y Exportación.

Llerandi renunció como secretario de la Gobernación el pasado 2 de agosto tras verse involucrado en el escándalo del chat de Telegram que el gobernador Ricardo Rosselló sostenía con 11 de sus colaboradores más cercanos. Rosselló también renuncio a su cargo efectivo el 2 de agosto a las 5:00 de la tarde.

En su carta de renuncia, publicada el 23 de julio, Llerandi precisó que debía dejar su cargo por amenazas a su familia.

“Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos. En esta coyuntura histórica, me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar de mi familia. Las amenazas recibidas las puedo tolerar como individuo, pero nunca permitiré que afecten mi hogar”, aseguró el funcionario en la misiva.

Esta mañana, el portavoz de la Policía, Axel Valencia, confirmó a El Nuevo Día que Llerandi se le había asignado el agente como medida de seguridad en lo que culminaba la investigación.

El comisionado de la Policía aprobó también a principios de este mes la designación de escoltas para Rosselló en Estados Unidos también por amenazas.

Rosselló salió de su puesto luego de dos semanas de manifestaciones pidiendo su dimisión tras el arresto de dos exfuncionarias de su gabinete imputadas de corrupción a nivel federal, así como la revelación de un chat que mantenía con 11 de sus colaboradores más íntimos, entre ellos Llerandi.

Según dispone la Ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) el 10 de abril de 2017, los exfuncionarios, al igual que los exgobernadores, tienen derecho a escoltas.