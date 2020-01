El exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, tildó de “provocación concertada” el incidente en el que varios ciudadanos lo sacaron esta mañana del negocio "Latte que Latte en la avenida Domenech, en San Juan. A la misma vez, pidió más amor y menos odio.

Dijo que las personas que lo sorprendieron a son de cacerolas “solo buscan desestabilizar”.

El también exrepresentante estaba acompañado del senador Miguel Romero y el asesor legislativo Raúl Márquez Hernández.

“Aprovechan la indignación del pueblo en general con el gobierno, que data de décadas, y encuentran la plataforma. Osea, mezclan su agenda con otros reclamos que sí pueden ser válidos. Obsérvenlos", escribió en la red social.

Los ciudadanos le reclamaron por la respuesta del gobierno a la emergencia provocada por el terremoto del 7 de enero y por el hallazgo de un almacén repleto de suministros en Ponce.

"Ustedes son las personas que representan los asesinos del pueblo. Tú particularmente, tú", le dijo uno de los manifestantes a Llerandi, según se aprecia en un vídeo publicado en las redes sociales.

Ante eso, Llerandi defendió que él no es dueño del lugar e indicó que la estructura le pertenece a la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

Durante el fin de semana circuló por las redes sociales copia del contrato entre la entidad que dirigió y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

En el documento aparece la firma de Llerandi, lo que provocó indignación entre los ciudadanos.

“El almacén es propiedad de Comercio y Exportación, una corporación pública, no una compañía mía. Dicha falsedad fue difundida por un pequeño número de periodistas que con el más mínimo esfuerzo hubiesen corroborado que era una vil mentira”, denunció.

Asimismo, insistió en que hay que dejar el odio e hizo un llamado a que los cambios que se produzcan en el país sean cimentados sobre la empatía.

“De nuevo, opone lo que quiera de mis gestiones o decisiones. Es el derecho de todos en una democracia. Pero por las mías, no por asuntos que no me corresponden”, subrayó.

Llerandi se mantuvo en el gobierno hasta octubre pasado cuando presentó su renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez Garced como director de la CEE.