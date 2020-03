El silencio engulló el bullicio. La calma volatilizó los surfers surcando olas con sus tablas. Rincón está desierto.

No hay gente en las calles. No hay negocios ni música. Las playas están vacías. Un chapuzón en el mar o sentarse a ver con amigos los bellos atardeceres en la arena, con la imagen de la isla Desecheo en el horizonte, está proscrito. No se puede ir de paseo. No se puede ir a la aventura de ser testigos del espectáculo que cada año, para esta época, nos regalan las ballenas cuando vienen a aparearse en las costas.

Es temporada alta de turismo, pero los viajeros han sido desahuciados. Se fueron poco a poco.

El aislamiento al que fue subyugada la humanidad por el COVID-19, ese virus altamente infeccioso al que el mundo entero intenta dominar y estrangular, se siente en cada esquina del pueblo.

El camino que conduce a la famosa playa Domes, en Rincón, está cerrado. Las autoridades acordonaron con cinta amarilla y vallas la carretera. Nadie puede ir al mar. Toda la zona está vigilada.

Las secuelas del coronavirus, el enemigo #1 del planeta en este instante, asaltaron este emblemático pueblo del oeste a las puertas de un evento de circuito de surfing a nivel mundial. Justo el día antes de que arrancara la competencia, el pasado 12 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez decretó el estado de emergencia y el alcalde Carlos López Bonilla prohibió de forma contundente todas las actividades que por normalidad aglomeran multitudes en el pueblo.

Los turistas, los puertorriqueños y los surfers que ya estaban alojados no se fueron de inmediato. El fin de semana del circuito cancelado, movió a toda esa gente a los negocios que aún regalaban fiesta antes de la orden seca que bajó de Fortaleza: el toque de queda.

La resistencia inicial hizo que el operativo de sacarlos de las calles fuera difícil. Sin circuito, sin fiesta, se movieron a las playas. Las intervenciones llegaban a más de 100 personas por día.

Quince días después, la escena es otra.

Son las 2:00 p.m. y solo se avistan unos cuantos vehículos en el casco del pueblo. La plaza pública no tiene gente. Ni las iglesias. Ni las playas. Solo los supermercados, farmacias y gasolineras acogen a los compueblanos, pero con medidas estrictas para mantener a raya al COVID-19.

Por ejemplo, en un supermercado cada carrito se limpia a la entrada y en otro, solo se permiten cinco clientes a la vez para contener la aglomeración de personas.

En el hospital del pueblo, a pasos de la plaza pública, hay personal con mascarillas y guantes midiendo la temperatura de todo aquel que intenta entrar por el estacionamiento. En la entrada principal, hay un guardia de seguridad con mascarilla controlando la situación.

La salud, la prevención y la cautela van por encima del turismo, la economía y la libertad de movimiento.

Las Noches de Artesanía, que se celebran cada jueves, y el Mercado Agro Económico, que junta a muchos cada sábado en la mañana, están proscritos hasta nuevo aviso.

“Ha sido duro, muy duro… Primero los terremotos y ahora el coronavirus”, se lamentó el alcalde rincoeño.

¿Ha cuantificado la pérdida económica?

-Ha sido brutal. No tengo un número final, pero es millonaria. Por primera vez estábamos viendo un patrón de visitantes europeos, de Alemania y Suiza, por ejemplo, que nunca habíamos registrado porque nuestro turismo en su mayoría es de estadounidenses. Y ahora esto… Nuestra columna vertebral, que es el turismo, se nos cayó por completo, pero esta batalla contra el coronavirus la vamos a ganar. Hay que prevenir contagios, muertes, y eso está por encima de todo.

¿Ya se fueron todos los turistas?

-Los hoteles se vaciaron. Ayer fui a uno y solo quedaba un turista, pero como hay tantos alojamientos por Airbnb no sabemos si todos ya están fuera.

Rincón ubica entre los primeros cinco municipios en ofrecer este tipo de alojamiento. Tan dramática es la situación, que el miércoles, el Hotel Villa Cofresí transmitió el mágico atardecer que cada día engalana las costas de Rincón en su página de Facebook con el hashtag #Quierovolver. En el mar se ven lanchas de la Uniformada vigilando que las playas sigan vacías y la gente en sus casas.

“Al principio interveníamos con más de 100 personas cada día y hoy (jueves), no hubo uno solo. Me vi obligado a cerrar los caminos hacia las playas, como Domes. Ha sido muy duro, un golpe brutal a nuestra economía… Ya habíamos superado el huracán María, estamos en la época de las ballenas y teníamos un evento de surfing a nivel mundial. Todo se cayó, pero nos levantaremos”, insistió López Bonilla.

Desde el 25 de marzo, el cuartel de la Policía en Rincón tuvo que ser cerrado como medida cautelar. Una mujer, esposa de un uniformado, falleció por problemas respiratorios, y más tarde el Departamento de Salud confirmó que tenía coronavirus. Todos allí fueron puestos en cuarentena. El alcalde de Rincón dijo que se trataba de más o menos 40 policías.

“Ya limpiamos el cuartel, pero vamos a hacer una segunda limpieza más profunda. Estamos concentrando los esfuerzos en limpieza de áreas públicas y vamos a movernos a desinfectar los supermercados, los bancos, la ATH, también”, recalcó el alcalde, quien movió sus operaciones a la Agencia de Manejos de Emergencias del pueblo.

Si eldía es silencioso y desolado, las noches lo son mucho más.

“Yo te digo, esta batalla la vamos a ganar”, dijo el alcalde.