El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy, miércoles, la decisión del Tribunal Supremo que determinó de manera unánime que la Ley 7, enmendada en el 2005, no justifica la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

“¡Ahora sí! Con absoluta legitimidad, buscaremos verdadera paz y estabilidad. Ahora es cuando verdaderamente terminó y saldrá del gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba, violaba la ley y traicionaba a Puerto Rico. Estaban disfrazados para intentar quedarse, pero por fin se van y pondremos orden y dirección”, sentenció el presidente senatorial en su cuenta de Facebook.

Rivera Schatz no se expresó sobre cómo debe ser la transición al cargo del primer ejecutivo, que le tocaría a WandaVázquez como secretaria de Justicia.

Según la sentencia, para garantizar una sucesión ordenada en la posición de gobernador, el dictamen será efectivo hoy a las 5:00 p.m.

“A mi partido, los principios y valores bajo los cuales se fundó la palma, hoy se robustecen. La dignidad y la igualdad no son negociables, son exigibles. Eso hice por Puerto Rico y mi glorioso Partido Nuevo Progresista. La verdad prevaleció. A los valientes que me acompañaron y a nuestros abogados, mi agradecimiento y admiración. La Junta de Control Fiscal no logró su empeño de acaparar el poder ejecutivo para seguir destruyendo a Puerto Rico”, añadió el legislador.

La decisión del Supremo establece que la juramentación como secretario de Estado se hizo al amparo de ley vigente entonces, pero que lo que es inconstitucional es sobre la toma de posición de cargo de gobernador, lo que ocurrió el pasado 2 de agosto.

El presidente del Senado presentó esta demanda que llegó hasta el Supremo con el propósito de declarar nula la juramentación de Pierluisi. Rivera Schatz en el recurso legal argumentó que "en Puerto Rico se vive una situación sin precedentes después de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares".

Además, señaló que el proceso se llevó a cabo "parcialmente", pues el trámite de consejo y consentimiento sigue pendiente en el Senado de Puerto Rico.

De hecho, en más de una ocasión el senador recurrió a sus redes sociales y ante el pleno legislativo para expresarse en contra del nominando, específicamente por los servicios que prestó a la Junta de Supervisión cuando laboraba en el bufete O'Neill & Borges.