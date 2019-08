Contrario a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que confirmó el pasado viernes el nombramiento de Pedro Pierluisi basando considerando en su evaluación solo una declaración jurada, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz sostuvo este lunes que la Cámara alta sí requirió varios documentos que, hasta el momento, no habían sido entregados.

“Al de doy hoy, en este momento, el licenciado Pedro Pierluisi no ha sometido un solo documento, conforme a lo que establece el reglamento de la Comisión de Nombramiento para que cada senador y cada senadora pueda evaluar con detenimiento un nominado”, manifestó Rivera Schatz dirigiéndose a los senadores en el Pleno.

Más temprano hoy, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro, aseguró que no existe ningún reglamento que le exigiera haber solicitado a Pedro Pierluisi documentos como estados financieros y planillas, como parte del proceso de confirmación para la secretaría de Estado que se llevó a cabo el viernes.

“Cada comisión establece los procedimientos de evaluación, en el reglamento de comisión eso no está estipulado”, argumentó en declaraciones a El Nuevo Día, al tiempo que dijo que los documentos nunca fueron requeridos a Pierluisi.

“Nuestro interés era verlo para cumplir con el mandato constitucional de evaluar al nominado”, añadió.

Navarro adjudicó a “la urgencia del hecho histórico” y el “poco tiempo que quedaba antes de las 5:00 de la tarde del 2 de agosto (cuando se concretó la salida de Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación)”, la razón por la cual no solicitó la documentación.

“Hay documentos como esos, estados financieros, que se tardan uno, dos, tres días, en lo que se pueden producir”, dijo.

Contrario a la posición de Navarro, el presidente del Senado explicó que la Comisión de nombramientos requirió a Pierluisi documentos, por ejemplo, relacionados a sus finanzas, pero no se habían entregado. Ese incumplimiento, argumentó Rivera Schatrz, imposibilita que Pierluisi fuera confirmado como secretario de Estado, si se hubiera llevado a cabo esa votación.

“Si él no trae los papeles, él o quien sea, no lo podemos confirmar. Cómo ustedes votarían por un nominado que no saben de sus finanzas, que no conocen sus circunstancias”, planteó.

“Aquí en este Senado tienen que cumplir con todo el rigor que se le impone a cada nominado y cada nominada -particularmente cuando la designación de un secretario de Estado es dentro del escenario donde precisamente podría convertirse en el gobernador-, con más rigor debía examinarse con detenimiento cada detalle, cada dato sobre las circunstancias del licenciado Pedro Pierluisi”, argumentó el líder senatorial.

Respecto a los requerimientos de información, durante la vista extraoprdinaria también se dijo para récord que Puierluisi no había respondido a un requerimiento de información por parte del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Aníbal José Torres.

Ese requerimiento estaba relacionado a las finanzas de Pierluisi y su trabajo profesional como parte del bufete O'Neill & Borges y su relación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A pesar de lo que sostuvo Rivera Schatz, Navarro aseguró hoy que no requerir la documentación es una práctica recurrente tanto en la Cámara como en el Senado.

“En el Senado, nominados para jueces y otras sillas a veces solamente los bajan por descargue con la carta de La Fortaleza, nominándolos”, manifestó.

Sobre el procedimiento en la Cámara, el representante indicó que a Pierluisi solo se le requirió una declaración jurada notarizada, respecto a aspectos “básicos, esenciales”, como su edad y que reside en Puerto Rico, establecer que ha cumplido con su responsabilidad contributiva y radicado planillas, que no posee deudas en el CRIM y que no ha sido convicto por delitos graves o menos graves.

La controversia surgió hoy en la mañana, cuando durante una entrevista en un programa radial Nación Z (Z-93 FM), el exrepresentante popular Jorge Colberg Toro le preguntó a Navarro sobre la documentación requerida a Pierluisi como parte del proceso para su confirmación.

Navarro respondió que “cada Comisión de Gobierno ejerce su prerrogativa de pedir o no pedir” y planteó que durante la vista pública que se llevó a cabo el miércoles ningún representante requirió los documentos.