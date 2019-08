En un mensaje lleno de críticas y ataques contra figuras de su partido, adversarios políticos y contra la prensa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, descalificó a Pedro Pierluisi como candidato a la secretaría de Estado y afirmó que no tiene los votos en ese cuerpo para ser confirmado.

Sin embargo, ante el pedido de senadores del Partido Nuevo Progresista como Zoé Laboy y Miguel Romero, el presidente senatorial convocó durante la sesión extraordinaria del Senado de este jueves a una vista pública el lunes, 5 de agosto, a las 11:00 de la mañana, para atender el nombramiento del excomisionado residente en Washington al cargo de secretario de Estado.

La convocatoria levantó una serie de interrogantes y conjeturas sobre quién finalmente será el gobernador o gobernadora este viernes en la tarde, cuando se haga efectiva la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a las 5:00 p.m.

“Yo creo que hay que darle el debido proceso al compañero Pedro Pierluisi. Creo que tiene graves conflictos… a mí no me inspira confianza para gobernar”, sostuvo Rivera Schatz como parte de su discurso en el que destacó que el también exsecretario de Justicia fue abogado del “que ha sido enemigo número uno del pueblo de Puerto Rico”, en referencia a la Junta de Supervisión Fiscal.

La jornada legislativa de esta tarde, en lo que fue el capítulo más reciente tras la revelación el pasado 13 de julio el contenido de un chat que sostenía el gobernador con parte de su equipo de trabajo más cercano, contemplaba la consideración de nombramiento de Pierluisi en el Senado. Fue el senador del PNP, Nelson Cruz, quien cerca de la 1:00 p.m. presentó una moción para que se atendiera el nombramiento por descargue.

Pero, en una virazón, el presidente del Senado -al asumir un turno- favoreció la celebración de una vista pública y le solicitó a Cruz que retirara la moción.

Unos 20 minutos antes de las expresiones de Rivera Schatz, el senador Romero había dicho a los medios que según acordado en caucus el nombramiento sería atendido en la sesión de ayer y que la mayoría de la delegación -con excepción de él y Laboy- no favoreció la comparecencia pública de Pierluisi, donde confiaban confrontar al designado sobre sus vínculos con la JSF y su postura ante los recortes que vislumbra el ente federal a las pensiones de los servidores públicos.

Al asumir su turno, Rivera Schatz argumentó que no convocaba la vista para mañana, viernes, ya que el nominado no había entregado una serie de documentos necesarios para darle paso a la evaluación. Alegó, además, que la crisis de tiempo la había creado Rosselló y no la Asamblea Legislativa. El gobernador saliente sometió oficialmente la nominación a la Legislatura el miércoles.

“La fecha y la hora de la salida de Ricardo Rosselló la decidió él, no fuimos nosotros”, dijo.

Sin los votos para ser confirmado

El presidente senatorial dejó claro que Pierluisi no contaba con los 16 votos que necesita para ser confirmado en la Cámara Alta. Coincidió con que el nominado merecía ser escuchado, pero subrayó que no creía que fuera capaz de convencerlo a él.

“Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros, y nos recortaba el presupuesto para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos de miles de dólares en la Junta. Como excomisionado y como expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) no dijo nunca nada durante el huracán María, no sacó la cara por Puerto Rico en ningún momento. Hasta hace seis días decía que no podía hablar porque su bufete se lo prohibía, lealtad que caducó recientemente como ustedes comprenderán”, afirmó Rivera Schatz.

“A mí no me inspira confianza para gobernar… porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico (la JSF), no puede estar al mando de Puerto Rico”, puntualizó Rivera Schatz, quien negó que haya solicitado ocupar el cargo de secretario de Estado. “Quien haya dicho eso, miente”, añadió en tono airado.

Cuestionó además la integridad del gobernador para someter un nominado sin, según dijo, haber consultado el liderato. También aprovechó para denostar a Rosselló y al exgobernador Anibal Acevedo Vilá.

“El día que yo me vaya de aquí no me iré como Ricardo Rosselló se está yendo o como se fue Aníbal Acevedo Vilá, dos gobernadores que avergonzaron a Puerto Rico y que hoy alguna gente, después que la semana pasada lo acusaban, lo trituraban, lo torturaban y lo demonizaban, resulta que ahora ha hecho una nominación que es como si viniera de un oráculo”.

Pierluisi se presentó al hemiciclo

Justo mientras el líder senatorial se dirigía a los presentes, Pierluisi ocupó las gradas de la Cámara Alta, lo que fue catalogado como un “acto de provocación” por algunos senadores, incluso de las minorías. “Yo creo que procede la vista”, dijo Pierluisi mientras abandonaba el recinto.

Rivera Schatz propuso ampliar el número de integrantes de la Comisión de Nombramientos, organismo encargado en evaluar las credenciales del nominado. “Si no consigue los votos el Código Político establece un orden de sucesión y a eso, mis queridos amigos, nos atenemos… no fui yo el que provocó la renuncia del gobernador, fue él y, entonces, el gobernador, en lugar de reunir al liderato electo del gobierno de Puerto Rico para discutir esta transición, pues no lo hizo porque entiende que la posición es de él… y se equivocó otra vez”, señaló el líder legislativo.

A los alcaldes que se han expresado públicamente a favor del nominado los invitó a acudir a la vista pública. Mencionó específicamente a los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; y a su homólogo en Arecibo, Carlos Molina.

El senador independiente José Vargas Vidot también se expresó a favor de la vista pública. “La leña verde, dice un refrán, mal se enciende. La inmadurez que hay en Fortaleza nos ha llevado a nosotros a provocar una grotesca sucesión amparada en la maldad y ambigüedad”, planteó el legislador.

De la sesión de hoy no participaron los senadores Abel Nazario, Carmelo Ríos y Margarita Nolasco.

Minoría acusa a Rivera Schatz de aumentar la incertidumbre

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado sostuvo que mañana, viernes, deberá asumir la gobernación la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

“Acaban de presenciar una delegación de Partido Nuevo Progresista que sigue añadiéndole leña al fuego de la incertidumbre en Puerto Rico. Aquí hay que tomar decisiones y hay que ser el adulto en el salón. Aquí el liderato que hay que tomar, nadie lo está haciendo…”, sostuvo el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia.

Tanto Bhatia como el presidente de la colectividad, Aníbal José Torres, descartaron la posibilidad de acudir a los tribunales de no respetarse el orden de sucesión estipulado en la Constitución. “Esto no es un issue del Partido Popular. Esto es una irresponsabilidad de Partido Nuevo Progresista, creada por el Partido Nuevo Progresista”, dijo el senador Torres.