El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó este miércoles a la nominación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado y sostuvo que el proceso establecido por la Constitución continuará "independientemente de agendas".

"El señor Gobernador Ricardo Rosselló cesa en funciones el próximo día 2 de agosto a las 5 de la tarde. Hasta entonces, tiene plena facultad de hacer nombramientos y ejercer todos los deberes de su cargo. Eso merece absoluto respeto de todos", expresó en declaraciones en su cuenta de Facebook.

El saliente gobernador hizo oficial hoy la selección del ex comisionado residente en Washington D. C. para la secretaría del Estado y convocó a una sesión extraordinaria mañana para que la Legislatura atienda la nominación.

"Nuestro ordenamiento constitucional y jurídico opera en pleno vigor, independientemente de agendas, motivaciones o faenas. Los procesos deben desarrollarse conforme a la ley. Ese es nuestro deber y lo cumpliremos cabalmente", sostuvo Schatz.

Según el orden de sucesión establecido en la Constitución, el secretario de Estado es la persona que tomaría las riendas del país cuando Rosselló Nevares deje de ser gobernador el viernes, 2 de agosto, a las 5:00 de la tarde.

"No existe problema que no tenga solución y en Puerto Rico debemos enfocarnos en las soluciones. Debemos promover unión, no discordia. La autoridad moral y la conciencia ilustrada guiarán a Puerto Rico en esa dirección. Nada ni nadie puede evitar eso", puntualizó.