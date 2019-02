Adjuntas - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares opinó hoy que las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Senado sobre el acceso a la información bancaria de la cámara alta deben ser solucionadas fuera del tribunal federal y bajo un compromiso de “transparencia y claridad”.

La JSF radicó una demanda contra el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, en un intento por obtener acceso a la información de las cuentas bancarias de la Cámara Alta. Según el recurso legal, esta información es necesaria para completar una investigación forense acerca de la posición de liquidez del gobierno. Estos datos, a su vez, son indispensables en el proceso de renegociación de la deuda pública de Puerto Rico.

El gobernador, al opinar, no indicó qué foro debería ser usado para atender la controversia que surge ante la negativa de Rivera Schatz de proveer acceso a la información en las cuentas bancarias.

“Hemos evaluado lo que está diciendo la JSF y nos parece que el foro federal no es el adecuado para dilucidar estas cosas. Aquí debe existir un compromiso de transparencia y claridad, pero no debe percolar un espíritu de obstaculizar. Nuestro equipo continúa evaluando todo pero la reacción inicial es que este tipo de pleito no se debe dilucidar en la corte federal”, dijo Rosselló Nevares durante una conferencia de prensa en Adjuntas.

Ayer, cuando se supo de la demanda, Rivera Schatz aseguró que la JSF ha tenido acceso a la información financiera del Senado y dijo que la demanda es "un intentar crear la impresión de que están haciendo algo".

“Nosotros hemos sometido todos los documentos que ellos nos han solicitado, los estados financieros, el presupuesto del Senado está en línea para quien lo quiera observar”, aseveró el presidente del Senado en una entrevista radial.