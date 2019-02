Washington - El gobernador Ricardo Rosselló Neváres confirmó este viernes el despido de la coordinadora de eventos de La Fortaleza, Priscilla Rodríguez López, tras conocerse que fue quien puso en contacto a la organizadora de la boda en Vieques de un millonario con el ahora exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado.

“Se removió de la plaza”, dijo Rosselló Nevares, tras una mesa redonda con periodistas en Washington D.C.

Más temprano, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, anunció el despido.

“En el día de ayer (jueves), como administrador de La Fortaleza, notifiqué el despido de la oficial de eventos. Aun cuando no medió autorización alguna de parte de La Fortaleza, ningún empleado del Gobierno de Puerto Rico —aún dentro de su carácter personal— debe hacer gestiones que puedan interpretarse, ni siquiera mínimamente, como una instrucción de La Fortaleza que sea contraria a la política pública y mejor uso de los recursos del estado", dijo en declaraciones escritas.

"No es propio, no es correcto y debe quedar meridianamente claro en el desempeño diario de las funciones de todo empleado gubernamental. No hay espacio para eso", añadió Llerandi.

Previamente, Maldonado también había sido forzado a renunciar por autorizar el uso de una lancha arrendada por ATM para el transporte de dos camiones y dos guaguas hasta la Isla Nena para la boda de Daniel Wallace y Tanya Rangel, por encima de las necesidades de la población viequense.

Aunque no entró en los detalles específicos sobre las gestiones de Rodríguez López, afirmó que no va a permitir que se vincule a La Fortaleza con gestiones de beneficio privado.

“En mi gobierno no va a haber espacio para que cualquier persona en su carácter personal (pueda) ligar de cualquier forma a Fortaleza y nuestro gobierno con alguna petición que se haya hecho”, indicó Rosselló Nevares.

De acuerdo a la información que tiene El Nuevo Día, fue Rodríguez López quien puso en contacto a la coordinadora de la boda con Maldonado.

Rodríguez López era empleada a tiempo completo de La Fortaleza. Su experiencia profesional ha estado en la organización de eventos privados, de donde conoce a la que fue la coordinadora de la controvertida boda, Rosalina Torres.