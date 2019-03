El gobernador Ricardo Rosselló pidió esta tarde tiempo para analizar el contenido del Proyecto del Senado 950 que restringe el aborto en Puerto Rico.

Relacionados: La Cámara aprueba el proyecto que restringe el aborto en la isla

Aunque la medida fue aprobada en la Cámara ayer, su versión final está disponible desde la semana pasada cuando el Senado le dio paso. En la Cámara baja se aprobó sin enmiendas.

"Voy a leerlo, pero mi posición es la misma. Si hay una intromisión entre lo que son los derechos establecidos y el derecho reproductivo de la mujer, lo voy a vetar. Pero yo hago mi trabajo y me gusta ser diligente. Sé que sufrió enmiendas y no sé cuales son, así que quiero leerlo", dijo a la prensa durante una actividad de la Autoridad de Energía Eléctrica en la Central San Juan.

Un elemento importante de la medida es que restringe el aborto a menores de 18 años, requiriéndole a las jóvenes la autorización de su madre, su padre o un tutor. De no recibir esa autorización, tendría que acudir al tribunal.

El estado de derecho actual no establece una edad mínima para realizarse el procedimiento.

Rosselló hizo una analogía entre su postura con la medida y su posición con el proyecto que crea una nueva Ley de Armas.

"Es una cuestión, una serie de principios que he esbozado y así lo he hecho con el (proyecto) de armas. Me han dicho que hay enmiendas, pues muy bien, pero hay un objetivo y hay una línea que no voy a cruzar. Si en el de armas se hace más fácil recibir las armas para personas en general, voy a vetar ese proyecto", puntualizó.