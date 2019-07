A horas de que haya reclamado la ayuda del gobierno central para atender una emergencia que mantenía incomunicada a una treintena de familias, el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, recibió una inusual llamada del gobernador Ricardo Rosselló ofreciendo asistencia.

“Es la primera vez, en todo el cuatrienio, que yo tengo una conversación con él vía telefónica por un problema en mi pueblo de lluvia. Por eso, honestamente, me sorprendió mucho que me llamara y se puso a la disposición”, aceptó Irizarry Salvá en entrevista con El Nuevo Día.

“Yo no sé si hubiese sido en otra circunstancia como ha pasado anteriormente, no creo que me haya llamado, bueno, nunca lo había hecho y yo he hecho otros reclamos, pero yo lo escuché como compungido y yo creo que él está tratando de enmendarse, pero como ya uno no confía, no sé”, añadió.

Ayer, mediante un comunicado, el alcalde popular informó que 30 familias – en su mayoría de edad avanzada- quedaron incomunicadas cuando el río Caonillas en Utuado se salió de su cauce debido a las fuertes lluvias. Hizo, entonces, un llamado al gobernador para que atendiera con premura la situación recurrente desde el paso del huracán María el 20 de septiembre.

Irizarry indicó que, durante su conversación, Rosselló ofreció la asistencia de la Guardia Nacional para atender la situación de riesgo. El Ayuntamiento también coordina la asistencia con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Esta tarde, el Negociado indicó vía Twitter que el comisionado Carlos Acevedo y el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, visitaron las parcelas Posas para conocer la situación del sector y canalizar ayuda. También estuvo presente personal de la Guardia Nacional, según el Negociado.

Según solicitado por el gobernador @ricardorossello el comisionado Carlos Acevedo visitó las Parcelas Pozas en Utuado junto a @contreraspr para conocer la situación del sector y canalizar la ayuda pertinente. Le acompañó personal de @PRNationalGuard y el alcalde @ErnestoIrizarr3. pic.twitter.com/MSulXrE3pR — Manejo de Emergencias (@NMEADpr) July 20, 2019

En cuanto a la emergencia, explicó que, al momento, está bajo control.

“Nosotros (el municipio), anoche, pudimos hacerle un paso provisional y pudimos llenar de tierra el extremo del puente que se fue, pero eso está a merced de un próximo aguacero, no es que resolvimos el problema que llevamos mitigando hace dos años”, afirmó Irizarry.

Aunque el ejecutivo municipal agradece el gesto de Rosselló, recalcó su llamado a que el gobernador abandone su cargo, como ha sido el pedido generalizado desde la divulgación de 889 páginas de un ofensivo chat de Telegram integrado por él y cercanos miembros de su gabinete, ahora exfuncionarios en su mayoría.

Aclaró que, anteriormente, se ha reunido con el mandatario, por situaciones relacionadas al huracán María, pero es la primera vez que se comunica personalmente.

“A mí me apena mucho lo que él pueda estar pasando como ser humano, porque él es hijo, padre, esposo, su familia… me duele porque es otro hermano puertorriqueño que cometió unos errores y ha pedido sus disculpas, pero esos errores, lamentablemente, lo imposibilitan para gobernar porque ha perdido la confianza de un pueblo. Ante esta situación, por el bien de él y de su familia, debe de renunciar a su cargo”, señaló.

Mediante un comunicado, el alcalde sostuvo que la administración Rosselló ha privado a los municipios de los recursos fiscales para poder brindar los servicios esenciales.