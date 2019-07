Escribo versos

porque aprendí

a jugar con las palabras

y a esconderme

de sus significados.

Escribo versos

porque descubro así

un universo oculto

en el que encuentro

siempre lo que ansío:

una palabra,

un ritmo,

un dolor mágico,

una visión real,

o imaginada,

un asomarme

desafiante

a lo que ignoro.

Con ese poema, la experimentada periodista Ruth Merino Méndez explica la pasión que siempre ha tenido por el género literario que hasta hace poco cultivó en privado.

Hace dos años, siguió los consejos de su hija Alexandra para que dejara atrás el temor a las críticas y recogió 59 de sus creaciones en el libro Geografía solitaria. Como parte de un nuevo proyecto, algunos de esos poemas conformarán un disco compacto que permitirá apreciarlos en voz de la actriz Cordelia González.

Cuenta Ruth que conoció a Cordelia en un taller desarrollado por la Fundación Casa Cortés para proveerles herramientas a los adultos mayores que les permitiesen recuperarse de las pérdidas, la incertidumbre y el temor experimentados a raíz del huracán María. Llevó su libro, la actriz leyó un poema y supo que debía compartir con otras personas la magia que experimentó al escuchar sus creaciones en voz de Cordelia. El proyecto tomó forma: la productora Caridad Sorondo se hizo cargo, se hizo la grabación en el estudio del cantautor José Nogueras y el artista Antonio Martorell aceptó diseñar la carátula. El disco deberá estar terminado en los próximos meses.

“Esta etapa es como una extraordinaria aventura de descubrir cuán sensible es la gente y cuán generosa es la gente, cuán cercanos estamos el uno del otro porque, sin las emociones, no seríamos seres humanos. Eso es lo que nos une. Tenemos una necesidad muy grande de estar juntos, de querernos y apreciarnos. Y a través de la poesía he descubierto cuán extraordinaria es la gente. He llegado a entender que el poema cobra vida nueva cuando alguien lo lee, no importa cómo lo interprete. Esa persona está aportando su sensibilidad”, dice.

En ese momento de su vida se encuentra Ruth, nacida y criada en la ciudad costera de Talcahuano en el centro-sur de Chile y adoptada por Puerto Rico desde que llegó aquí en 1968, luego de casarse con un puertorriqueño (Luis). Trabajó como reportera, columnista y jefa de redacción en el desaparecido periódico El Mundo y, posteriormente fue editora de El Nuevo Día, de 1997 a 2009. Ha sido conferenciante y tutora de periodistas y estudiantes y es coautora del libro Creatividad y periodismo.

“Antes de irme del periódico, yo planifiqué qué iba a hacer luego”, explica la periodista-poeta.

“Me quedé viajando a otros países para hacer varios proyectos. Me certifiqué como coach creativa y como practicante del arte y la ciencia de la programación neurolingüística. Me he dedicado a estudiar. A mí me gusta estudiar”, declara Ruth durante una larga entrevista, en la que volví a disfrutar de su sabiduría, su don de conversación y buen humor, y en la que descubrí su lado íntimo de poeta.

“La gente de esta edad, si quiere mantenerse bien y activa, tiene que dedicarse a estar dentro del mundo. Hay cursos por todo el mundo, hay cursos gratis por internet. Hay que mantenerse con proyectos, con cosas que uno siempre quiso y nunca se atrevió a hacer”, afirma, para luego revelar que pronto tomará un curso de escritura creativa y que tiene otros proyectos en proceso.

Línea directa al sur

Ruth escogió vivir frente al mar porque le recuerda su costera ciudad natal, ejercicio que se ha repetido en el desarrollo de su poesía.

“Cuando escribo, siempre me mantengo muy cerca de lo que siento, lo que ha cambiado (a través de los años) es la experiencia de vida y el drama que uno conoce de otras personas”, afirma quien, antes de venir a la isla, emigró de Chile para hacer estudios graduados de periodismo en la Universidad de Indiana.

“Yo viví 22 años donde nací y tuve el enorme privilegio de haber vivido en un puerto y ahora tengo el privilegio de vivir en San Juan, frente al mar. La nostalgia y la belleza del mar están presentes en mi poesía”, destaca.

Esa experiencia de vida le permitió entender la historia que plasmó en el poema El mar ausente sobre una persona que tuvo que dejar su casa de cara al mar, luego de que fuera arrasada durante un fenómeno natural. “Se mudó a una colina, pero iba todos los días al lugar donde vivía antes. Cuando me contaron esa historia la entendí perfectamente”, dice.

Sobre el arte de escribir en prosa, Ruth aclara que “el periodismo es mi vida profesional y lo estudié. Pero la poesía te abre un mundo completamente libre. Escribir en forma creativa, ya sea prosa o poesía, es magnífico porque te vas otra dimensión. Uno, cuando escribe, sabe y no sabe del todo hacia dónde llevan a uno todas las conexiones que tiene en el cerebro”, describe sobre su proceso de hacer poesía.

Eso lo descubrió poco a poco, luego de que comenzara a escribir en su niñez. “En realidad no sé por qué escribo poemas. Empecé a hacerlo por mi cuenta, cuando era niña, porque me gusta el sonido de las palabras. Me agradaba leer las poesías que nos enseñaban en la escuela y en esa etapa exploré temas propios de la infancia”, cuenta la periodista en su libro.