El exsecretario del Departamento de Justicia Antonio Sagardía de Jesús aseguró hoy, miércoles, que próximamente el gobernador Ricardo Rosselló renunciará a su cargo.

“Justicia tiene suficiente evidencia. Yo hablé ayer con el gobernador. Su renuncia es un hecho consumado”, expresó el exsecretario de Justicia a través de una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

Para Sagardía, los señalamientos contra el gobierno darían lugar a que la Cámara comience un proceso de residenciamiento, y esto inhabilitaría a Rosselló a continuar en el cargo.

“Hay evidencia de violación a la Ley de Ética. Yo le advertí al gobernador. Me dio las gracias y dijo que lo iba a evaluar”, añadió el exfuncionario.

Tras semanas de escándalos, presiones y protestas masivas, el gobernador podría estar anunciando hoy su dimisión al cargo.

“(El gobernador) me dio las gracias. Me dijo que lo iba a analizar. Yo en estos días me he mantenido en comunicación con él porque yo entiendo que los seres humanos no se pueden quedar solos. El gobernador se estaba quedando solo, y me preocupó el aspecto humano de una personas que yo conozco desde hace años”, añadió

Las protestas contra Rosselló no han parado desde el sábado 13 de julio, cuando se publicaron las 889 páginas del polémico chat en la aplicación Telegram.

Días antes, las autoridades federales arrestaron a seis personas por un presunto esquema de corrupción y fraude con fondos federales, entre ellas la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la extitular de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila.