Stephanie (nombre ficticio) comenzó a vapear con marihuana cuando apenas tenía 13 años. Como aún no tenía la mayoría de edad para comprar ese producto de forma legal, fue su hermana la encargada de comprar el vaporizador.

La joven de 19 años es el primer caso en Puerto Rico, identificado por el Departamento de Salud, con una lesión pulmonar debido al uso adictivo de vaporizador mezclado con THC, componente psicoactivo del cannabis.

Stephanie narró ayer que, al igual que ella, gran parte de sus compañeros de clase adquirían el vaporizador de manera ilegal. En su mayoría, a través de hermanos o amigos mayores de 21 años.

“Hay muchas formas de conseguir el ‘vape’ en Puerto Rico siendo menor de edad. Hay un montón de personas que los compran para venderlos para adelante a menores de edad. Te puedo decir que, de mi grupo de 10 amigos, cuatro usan un vaporizador. Pero ahora yo los regaño”, confesó la joven, en una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Salud, en la que estuvo acompañada por su madre.

Además, dijo que conoce algunos casos de mayores de edad que supuestamente hacen compras excesivas de cigarrillos electrónicos para luego venderlos a menores a sobreprecio.

Tan pronto ingresó en la universidad, Stephanie duplicó el uso del vaporizador en combinación con THC. Precisó que llegó a consumir un gramo de THC en dos días, una cantidad que normalmente se utiliza en una semana.

Seis años después de usar el vaporizador de manera continua y excesiva, la joven terminó recluida de emergencia y bajo terapia de albuterol por un periodo de ocho horas corridas.

Permaneció hospitalizada por 12 días, y ayer enfatizó sobre los daños severos que le ocasionó el uso abusivo del vaporizador a tan temprana edad.

“Cada vez que inhalaba, sentía un nudo como que en la garganta y empezaba a toser bien fuerte. Me dolía”, dijo la joven, quien ha optado por mantener el anonimato y asegura haber sido diagnosticada con lesión pulmonar severa.

“Uno los educa y les da el ejemplo, pero es que el vaporizador es demasiado accesible allá afuera (en la calle) y tienen facilidad para ocultar su uso. Yo me vine a percatar de que mi hija usaba vaporizador cuanto ella tenía 17 años”, explicó la madre de la joven.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en el 2017, había en la isla 31,663 personas que utilizaban cigarrillos electrónicos.

Hasta el momento, el Departamento de Salud desconoce con certeza qué componentes causan las lesiones y enfermedades pulmonares asociadas al uso de ese producto. La subsecretaria de la agencia, la doctora Concepción Quiñones de Longo, dijo ayer que existe una alta probabilidad de que las enfermedades pulmonares se desarrollan al añadirle THC adulterado al vaporizador. Además, resaltó que podría incidir considerablemente la inhalación de aceites como la vitamina E.

“No existe una causa específica, pero la mayoría de los casos de enfermedades pulmonares están asociados a esas personas que usan el cigarrillo electrónico, pero le añaden THC, y esto aumenta la posibilidad de tener daño pulmonar. Lo mejor que se puede hacer es evitar el consumo de cigarrillos electrónicos por completo”, sostuvo Quiñones de Longo.

Para la secretaria auxiliar de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales de Salud, Catherine de la Cruz Durán, el peligro mayor de mezclar el vaporizador de sabores con THC o aceites de vitamina E es que el pulmón no absorbe esos componentes químicos.

“El pulmón no está hecho para digerir sabores artificiales u otros componentes, como el aceite. Esto lo que hace es que te bloquea y no vas a poder respirar. Mi preocupación mayor con esto es que los hospitales de la montaña no tengan accesible el servicio de ventilador artificial para pacientes durante un caso como este”, explicó De la Cruz a El Nuevo Día.

A corto plazo, el Departamento de Salud busca realizar campañas preventivas ante el alto consumo de cigarrillos electrónicos y vaporizadores en jóvenes puertorriqueños de entre 18 y 24 años.

Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 2245, que prohibiría la venta de cigarrillos electrónicos con sabores en la isla. La medida fue aprobada por la Cámara y espera atención en el Senado.

Según un análisis del CDC, hasta el momento, se han reportado 42 muertes relacionadas al uso de vaporizadores en Estados Unidos. El estudio refleja un total de 2,172 casos de enfermedades pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos.

¿Cuáles son los síntomas?

Si usted es usuario de vaporizador o cigarrillos electrónicos, por un periodo de 90 días consecutivos, y padece de algunos o todos los síntomas que se desglosan a continuación, debe comunicarse lo antes posible con su médico de cabecera.

- Tos

- Dolor de pecho

-Náuseas

- Vómitos

- Diarreas

- Fatiga