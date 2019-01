Parchos de aguaceros afectarán a Puerto Rico durante todo el día, un patrón que podrá extenderse hasta el sábado, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

En horas de la mañana, se observarán aguaceros en la mitad este de la isla que pueden variar de moderados a localmente fuertes y afectaría mayormente a sectores costeros.

Ya en horas de la tarde se esperan parchos de aguaceros en otros sectores.

“La combinación de la humedad que tenemos en el área con los efectos locales pudiera resultar en aguaceros a través del interior y noroeste de Puerto Rico en horas de la tarde, al igual que a favor del viento (que sopla del este sureste, de 10 a 15 millas) desde las islas y el área de El Yunque”, indicó el meteorólogo Ian Colón Pagán.

Este patrón se extendería hasta la noche. Según el experto, otro parcho de humedad que se observa a través del norte de las islas de Sotavento podría alcanzar el área durante la noche o la madrugada.

Por otro lado, mientras ayer se registraron temperaturas mínimas de hasta 51 grados Fahrenheit en Adjuntas, para la madrugada de hoy las temperaturas fluctuaron entre los medios altos 50 en áreas montañosas y altos 60 grados F en la zona metropolitana.

Areas of showers are approaching eastern and southeastern coasts of PR and affecting western coast of Vieques. Áreas de aguaceros se acercan a las costas del sureste y este de PR y afectan la costa oeste de Vieques. #prwx pic.twitter.com/M4gMtQlfBb