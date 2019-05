El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó esta mañana que aguaceros aislados afectarán las regiones del este y noroeste de la isla durante el sábado.

La meteoróloga del SNM Fernanda Ramos precisó que se espera que los aguaceros en el este comiencen en horas la mañana y se extiendan durante el día, mientras que el noroeste podría experimentar lluvia y tronadas en la tarde.

Saturday morning: Isolated showers are possible across portions of eastern PR & USVI.

Sábado en la mañana: Aguaceros aislados son posibles a través de sectores del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/tuOPJHsdSw — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 18, 2019

“Esto, en gran parte, se debe a que tenemos los vientos que están en dirección del sureste, y tenemos bastante humedad en esa área y también calor en la superficie. Esto se combina con los efectos locales y ese calor diurno para generar esos aguaceros en la tarde”, precisó Ramos.

El SNM también espera aguaceros y tronadas en el área interior de Puerto Rico durante horas de la tarde.

Afternoon's forecast: Showers & thunderstorms are expected across the interior and western PR with isolated activity possible elsewhere.

Esta tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través del interior y oeste de PR con actividad aislada posible en otras áreas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/5sWeIMM7v7 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 18, 2019

La meteoróloga advirtió que el oleaje podría alcanzar unos cinco pies en el océano Atlántico y que hay un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte central hasta esta tarde.

“Los bañistas, precaución si van a visitar una de esas playas en el norte central”, dijo.

El SNM vislumbra que la temperatura máxima de hoy será 84 grados Fahrenheit. El viernes, abundó la meteoróloga, la temperatura máxima fue de 89 grados Fahrenheit.

Ramos señaló que la temperatura en los pasados días ha estado por encima de lo normal. De hecho, el martes la temperatura máxima a las 1:08 p.m. llegó a los 93 grados Fahrenheit, empatando el récord establecido en 1977.

Recordó, no obstante, que las fluctuaciones de temperaturas son normales en mayo por ser “un mes de transición de la temporada seca a la temporada de huracanes”.