Aguaceros aislados y otros más fuertes continúan afectando a Puerto Rico desde esta mañana, asociados a una vaguada al este que se espera que comience a disiparse para hoy, a medida de que aire seco vaya entrando a la zona.

Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología, ya para la tarde, numerosos aguaceros podrían afectar la zona oeste de la isla, principalmente, aunque no se descarta lluvia en el resto de la zona.

Se pronostica que para la noche haya aguaceros aislados a través de porciones en toda la isla.

Según el informe, los fuertes aguaceros podrían ocasionar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, por lo que se exhorta a los ciudadanos a ejercer precaución en áreas inundables y de fácil deslizamiento de terreno.

Al momento, no hay emergencias emitidas.

Friday afternoon forecast: Showers are expected to develop over western portions of PR. Pronóstico para el viernes en la tarde: Se espera el desarrollo de aguaceros sobre porciones del oeste de Puerto Rico. #prwx #usviwx pic.twitter.com/TyGAO1YFfi