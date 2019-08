Dos carreteras del municipio de Barranquitas que colapsaron totalmente tras el paso del huracán María ponen en peligro a decenas de familias que transitan la zona y sobre una decena de negocios que podrían cerrar operaciones debido a la inacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) según denunció este miércoles el senador por el distrito de Guayama, Axel Chino.

"Parece que la agencia no ha entendido las repercusiones que está teniendo esta situación que desde el día uno hemos venido denunciando. Se trata de la carretera PR-770 que mantiene el barrio Cañabón dividido y la carretera PR -149 que conecta a los municipios de Orocovis, Coamo y Aibonito con Barranquitas", dijo.

"Miles de familias se están viendo obligadas a transitar por vías altamente peligrosas. Ya hemos tenido situaciones como una guagua escolar que se accidentó por esas vías", expresó Roque.

"Tengo que ser honesto y admitir que mi gobierno le ha fallado a nuestra gente de Barranquitas cuando a dos años del huracán no se ha visto ni una varilla en esas carreteras. Yo me reuní con la comunidad, traje a la agencia hasta acá", subrayó.

Además dijo que "fuimos a protestar con la comunidad al DTOP, nos dijeron que se iba a atender y nada ha pasado. Están privando a sobre una docena de negocios de seguir desarrollándose y creciendo. Se está poniendo en riesgo la vida de muchos y yo espero que no tenga que ocurrir una desgracia para que actúen", agregó.

El senador, según un comunicado difundido por el Senado, dijo que espera que la gobernadora Wanda Vázquez Garced atienda con urgencia la situación.