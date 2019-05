Un patrón de aguaceros mayormente sobre el este y noroeste de Puerto Rico con condiciones ventosas es el panorama que prevé hoy, lunes, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“En el día se espera aguaceros pasajeros a través de la mañana en el este como está pasando ahora mismo, pero en la tarde se esperan en el cuadrante noroeste de Puerto Rico y también aguaceros en el oeste noroestes”, advirtió la meteoróloga Lee Ann Inglés del SNM.

Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en áreas de poco drenaje, precisamente sobre el área metropolitana de la isla. Inglés, además, explicó que las condiciones estarán ventosas durante la mitad de semana que creará oleaje picado hasta seis pies en las aguas locales.

De otro lado, el oleaje estará de tres a seis pies en el mar Caribe y el océano Atlántico con vientos de 20 nudos en áreas mar afuera, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

“Tenemos un riesgo de corrientes marinas en la costa norte de Puerto Rico. El riesgo bajo se encuentra en la costa oeste y sur central”, añadió Inglés.

Mientras, durante la tarde, se esperan aguaceros de dispersos a numerosos a través de la isla con cielos mayormente nublados y las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 90 grados Fahrenheit.

Sin embargo, la entrada de una masa de aire más seca mantendrán tranquilas las condiciones del tiempo hasta el miércoles con lluvias leves sobre la región. En cuanto al resto de la semana, la meteoróloga advirtió que las condiciones se mantendrán tranquilas por lo menos hasta el jueves pues la entrada de una vaguada leve provocará lluvias sobre la región.

“Para mañana y miércoles se esperan condiciones secas con la entrada de una masa de aire seco, pero jueves y viernes se espera un aumento en la precipitación de lluvia”, añadió la meteoróloga.

Las lluvias son buenas noticias para Puerto Rico pues el jueves de la semana pasada el Monitor de Sequía de Estados Unidos informó que la sequía moderada aumentó a un 15.92%. El 28.37% continúa bajo condiciones anormalmente secas.

El embalse de Guajataca se mantiene con un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.16 metros. Los embalses de Cidra y Toa Vaca se mantienen en el nivel de observación con 401.82 metros y 146.47 metros, respectivamente.

La represa se mantendrá bajo un ajuste operacional hasta que alcance una altura optima de 191.5 metros, nivel máximo operacional establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos después del paso del huracán María en el 2017.

Update/Actualización: Sunday Afternoon: Shower activity is expected mainly across east and northwest of PR. Domingo en... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Sunday, May 5, 2019