Puerto Rico entero está sin luz y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) intentará energizar al país temprano por la tarde luego de que un sismo de magnitud 6.6 estremeció a Puerto Rico a las 4:24am.

ACTUALIZACION: El Ing. José Ortiz, CEO del #TeamAEE informa que se han reportado daños en la Central Costa Sur y se evalúan subestaciones alrededor de la isla. De no haber otras situaciones mayores en el sistema, se espera poder energizar temprano durante el día de hoy. CC7 pic.twitter.com/A7IlGhly32 — Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) January 7, 2020

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, confirmó a El Nuevo Día que la isla entera se encuentra si luz y explicó que han movilizado al personal de la corporación pública para ir “prendiendo” al país antes del mediodía, de no haber inconvenientes adicionales.

AEE INFORMA: Personal del #TeamAEE se encuentra haciendo evaluación de toda su infraestructura. Los exhortamos a mantener la calma, seguiremos actualizando. CC7 pic.twitter.com/CtczpPolEz — Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) January 7, 2020

Confirmó, además, daños a la central Costa Sur y explicó que resto de la infraestructura interrumpió el servicio por la autoprotección del propio sistema.

“Donde único hemos registrado daños en Costa Sur. Contrario a los temblores de ayer, donde no hubo daños, hoy si experimentamos algunos daños y tenemos a nuestro personal evaluando lo que ha pasado. No te puedo decir en estos momentos si (el daño) es algo serio, pero asumiendo que no se algo mayor, tenemos capacidad para prender el país entero sin Costa Sur”, explicó Ortiz en entrevista telefónica.

Según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el sismo se produjo en la latitud 17.95 Norte y la longitud 66.736 Oeste, a solo unos 5.3 kilómetros al sur suroeste del barrio Tallaboa, que discurre entre los municipios de Peñuelas y Guayanilla, y a unos 10 kilómetros de profundidad.

El sismo de esta madrugada se produjo en la misma zona y a menos de 24 horas de que otro temblor sacara de sus cimientos al menos cinco residencias en la zona y produjera otros daños estructurales al igual que pérdidas materiales todavía no cuantificados.

Puerto Rico experimenta múltiples movimientos telúricos con relativa frecuencia, pero desde diciembre pasado, ha registrado sismos de mayor intensidad, siendo el temblor de la madrugada del Día de Reyes y el de esta madrugada, los que prácticamente se han sentido en toda la isla y se han registrado en la misma zona.

Reportes en Twitter y grupos de chat a travésde Whatsapp dan cuenta de que todo Puerto Rico quedó sin servicio eléctrico desde las 4:24 de la madrugada, hora en que se produjo el sismo, según la Red Sísmica de Puerto Rico y el USGS.

Hace dos años y tres meses, Puerto Rico quedó a oscuras tras el paso del huracán María, fenómeno que según expertos dejó pérdidas aseguradas por unos $10,500 millones. De esa cifra, todavía las aseguradoras de propiedad y contingencia adeudan a individuos, comercios y agencias de gobierno sobre $2,500 millones.