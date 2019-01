Siete municipios participarán de la tercera edición del "Spayathon", que tiene como fin impulsar la esterilización de mascotas y mantener a la isla libre de animales callejeros, anunció hoy sus organizadores.

Las islas municipios de Culebra y Vieques, Cidra, Bayamón, Fajardo, Carolina y Guayama serán las siete localidades que se unirán a este esfuerzo, en cuyas pasadas dos ediciones se han esterilizado a más de 15,000 animales.

Las esterilizaciones de alto volumen aumenta la retención de mascotas en sus hogares, previene el abandono y el nacimiento de animales no deseados. También erradica la eutanasia y disminuye la entrega en albergues.

La cancha Julián Ayala de Culebra será la sede de esta primera vacunación, que tendrá lugar el 26 y el 27 de enero. En Vieques, mientras tanto -aunque no se mencionó dónde será- el evento será el 4 y el 5 de febrero.

Las clínicas en los demás municipios serán entre el 3 y 9 de febrero.

En Bayamón se harán en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Fajardo en el Coliseo Municipal Tomás Dones, en Toa Baja en el Centro Comunal Rafael "Pipo" Negrón, en Carolina en el Centro de Control de Animales, en Guayama en el Coliseo Dr. Roque Nido Stella y en Cidra en la Hacienda Sabanera del Barrio Montellano.

Pueblos limítrofes pueden participar en cualquiera de los eventos. A los animales los atenderán por orden de llegada hasta cumplir con la cuota del día.

Cada familia puede traer hasta un máximo de cinco mascotas durante el Spayathon, pero solo tendrán un máximo de dos esterilizaciones diarias.

Los guardianes deben mantener a sus animales debidamente protegidos, perros con correa y gatos en portadores. No se atenderá a ningún animal que esté suelto.

Los dueños de los animales, además, tendrán que llevar dos toallas por mascota.

El Spayaton es un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, The Humane Society of the United States, Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Para obtener información puedes visitar la página www.cmvpr.org/spayathon.