La reciente crisis que atraviesa el país dejaron al descubierto las trabas que tienen que enfrentar los ciudadanos a la hora de solicitar asistencia de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras sus viviendas reportar daños como resultado de los sismos que enfrenta la zona suroeste del país desde el 28 de diciembre.

“Lo que estamos viendo y lo que nos tememos es que se repita la historia del desastre de FEMA en Puerto Rico”, sostuvo Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Tras los huracanes Irma y María, según organizaciones en Estados Unidos, FEMA denegó en Puerto Rico hasta 77,000 solicitudes de asistencia a personas que no tenían títulos formales de su vivienda a pesar de que la reglamentación federal vigente no exigía una escritura, explicó Godreau.

“Las personas sin títulos formales han recibido mucha criminalización y han sido bien excluidos de los procesos”, expresó.

Brigadas de abogados de Ayuda Legal Puerto Rico, a la que también se unieron recursos de la Rama Judicial, han impactado cinco de los municipios más impactados por los sismos. Como resultado de las visitas han dado asesoría directa a más de 100 familias. También han ofrecido un sinnúmero de talleres.

Ayer, visitaron el campamento de la comunidad Villa Tania de Guánica. Allí cohabitan unas 70 personas, aunque se llegaron a refugiar 273. “La gran mayoría” han emigrado a los Estados Unidos, relataron voluntarios del área.

“Estamos escuchando historias tanto de desahucios como desalojos…Se nos están acercando beneficiarios de sección 8 que los están amenazando con sacarlos de los apartamentos sin una comunicación formal. Historias de personas con menores que están esperando respuesta de vivienda pública y se están debatiendo entre quedarse en el campamento o en casas que son inseguras”, señaló.

Godreau aclaró que no se necesita una escritura de propiedad o un título de propiedad como evidencia de que eres propietario de la vivienda afectada. Basta con completar el documento, “Declaración bajo juramento”, el cual está disponible a través de la página web recuperaciónjustapr.com, para acompañar la solicitud de asistencia.

A través de este documento, el peticionario establece – a través de una serie de razones ya desglosadas- que es el dueño de la vivienda. “Ya estamos viendo denegatorias de FEMA. Se han presentado 13,000 solicitudes, de las cuales han respondido 1,080…estamos hablando de…que eso es una crisis. Las próximas brigadas tendrá que ser de gente apelando porque FEMA le dice que no”, advirtió.

Elizabeth Vázquez fue en busca de orientación para completar una solicitud de reclamación a FEMA. Perdió una nevera a causa de los apagones que se han registrado tras los temblores.

“Yo no hubiera podido completar la solicitud sola. No tenía conocimiento de nada”, dijo la mujer.

A pesar de que su residencia presentó unas grietas tras los sismos, Vázquez se mantiene en su residencia, donde convive junto a su madre, de 89 años, hija y dos amigas que ha acogido como resultado de la emergencia.

Contó que duermen en la marquesina. Hace varios días que no puede ingerir sus medicamentos para dormir. Teme que el sueño sea tan profundo que no pueda despertar cuando se registre un temblor para sacar a su mama e hija, quien tiene hiperactividad y agresividad.

“Los días son malísimos, no duermo, no puedo comer. He rebajado 14 libras, esto es tremendo. Yo nunca pensé haber vivido esto”, dijo.

Omarys Castro, por su parte, buscó asesoría para completar una solicitud de asistencia porque carece de un título de propiedad. La residencia donde vive en San Germán es una herencia.

Contó que el lunes, personal de FEMA fue a inspeccionar la vivienda y le solicitaron el título de propiedad. “La casa sí tuvo grietas y por seguridad estoy en casa de una hermana”, señaló Castro a quien FEMA le denegó ayuda solicitada después del huracán María.