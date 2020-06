El senador Gregorio Matías sometió ayer una medida legislativa para crear la "Ley para Proveer un Retiro Digno" para los miembros de la Policía.

Matías, quien era policía hasta que el mes pasado llenó la vacante que dejó Abel Nazario en el Senado, indicó que la medida busca subsanar el impacto que causó una ley de 2013, al reducir significativamente el retiro de los uniformados.

En la exposición de motivos, el Proyecto del Senado 1623 indica que en el 2013 se redujo el retiro al que tienen derecho los policías de 75% a un 30% del salario que reciben al momento de jubilarse.

La pieza legislativa reconoce que ya se aprobó una ley para que los Policías puedan cotizar para recibir el Seguro Social, pero advierte que algunos no podrán acumular suficiente por el tiempo que llevan en la Uniformada y están más cerca de retirarse.

Para atender el desfase, la medida propone que los policías participantes de la Ley 447 de 1951 y de la Ley 1 de 1990 puedan llegar a una pensión de hasta el 55% de su salario y hasta el 60% si se retiran con 58 años de edad.

Además, el proyecto de ley establece una aportación de $100 mensuales para seguro médico, lo que también había sido eliminado por la ley 3 de 2013.

"El proyecto de retiro digno es un proyecto que los policías estuvimos esperando por mucho tiempo", dijo Matías a El Nuevo Día.

Asimismo, aseguró que el ajuste en el pago de las pensiones de los policías no enfrentará objeciones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.