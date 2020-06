Tras la publicación de un mensaje en el que dejó al descubierto la lucha que libraba con su aseguradora que, según contó, se niega a pagar una deuda de $1.7 millones como parte de los tratamientos médicos que recibió en una institución hospitalaria en Texas, Alexis Joel Hernández ha conocido de la historia de otras personas que atraviesan el mismo calvario, lo que evidencia la necesidad de repensar como se administran los servicios de salud del país.

“Siguen cobrando y, sin embargo, cuando tú los necesita, cuando te enfermas, cuando tienes un accidente…te salen con algo y te deniegan los servicios, te deniegan los tratamientos, te deniegan las medicinas, te las cambian y no debe ser así y ese es mi reclamo, que debemos pensar cómo administramos los servicios de salud a nuestro pueblo”, expresó el joven.

Alexis Joel es el joven estudiante de medicina que sufriera -en enero del 2019- quemaduras graves en el 71% de su cuerpo luego de una explosión en el apartamento que vivía en México, a donde se había trasladado a cursas estudios universitarios en medicina. El jueves, tras la gobernadora Wanda Vázquez ofrecer su Mensaje de Presupuesto y Situación ante el país, acudió a las redes sociales para escribir un mensaje donde reveló que la aseguradora First Medical se negaba a pagar una deuda de $1.3 millones por los servicios recibidos en el hospital militar Brooke Army Medical Center.

“Yo aspiro a un mejor Puerto Rico, a un mejor sistema de salud…como paciente y futuro médico, aspiro a lo mejor, a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, esa es mi única aspiración, que no tengan tantas trabas en el camino, que afecten de tal manera que mucho gente muere por tanto tiempo que se tardan en recibir los servicios o porque se los deniegan”, expuso.

En una visita que realizara hoy al Capitolio, Hernández reveló que le llegó una nueva comunicación en donde se le notificó que la deuda se había elevado a $1.7 millones por los intereses acumulados. Narró que, como familia, llevan lidiando con la situación desde diciembre. De inmediato, narró, sus padres se movieron a hacer gestiones con la esperanza de un resultado positivo, pero, al contrario, en ocasiones “fueron ignorados”.

“Ahora mismo la deuda aumentó de $1.3 a $1.7 millones…al ser un hospital militar ellos no tienen las facilidades para recolectar el dinero y ellos lo que hacen en referir al Departamento del Tesoro y ahí suben los intereses”, explicó Hernández.

Como resultado de la reunión y conversaciones, los representantes Joel Franqui Atiles y Yashira Lebrón informaron que Alexis Joel será evaluado el próximo miércoles a las 10:00 a.m. en el Hospital Industrial en vías de iniciar un agresivo programa de rehabilitación gratuito como parte de un acuerdo que alcanzaron con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“La situación de este joven puertorriqueño es inaceptable. Es por eso que esta Cámara de Representantes decidió actuar a favor de la salud y rehabilitación de Alexis Joel con la coordinación con el Administrador de la CFSE para que se le brinde servicios médicos y de rehabilitación, algo muy importante en estos momentos, a este joven de manera gratuita y bajo la mejor supervisión posible”, señaló el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, en declaraciones escritas.

Para su madre, Wanda Vélez, la situación ha representado una carga emocional que teme tenga consecuencias sobre el proceso de recuperación de Alexis Joel. “Él ha sido un joven valiente. Desde el primer momento ha aceptado con amor su realidad…luchó por sobrevivir y ha luchado por reponerse. Emocionalmente, ha estado estable, positivo, pero esta situación a mí me da miedo que le afecte porque hemos estado sometido a tanta tensión y esta es bastante grande también”, expuso Vélez.

“Este proceso es bien agobiante, no solamente hemos tenido que lidiar con el accidente, correr toda la isla buscando la ayuda, las terapias y su tratamiento…y adicional tenemos que estar en esta situación es sumamente estresante, a veces no podemos comer, a veces no podemos dormir”, relató la progenitora junto a su esposo Jaime Hernández.

El sábado la comisionada residente Jenniffer González informó que le escribió una carta al secretario de Defensa, Mark Esper, para solicitar que perdone la deuda que sostiene el joven con la mencionada institución médica. “Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, de acuerdo con todas las leyes aplicables, reglas y regulaciones, le solicito respetuosamente que considere perdonar los gastos causados por este incidente”, lee parte de la misiva.

“Entendemos que la probabilidad con las gestiones que estamos haciendo con la aseguradora es grande, pero de igual manera es la gestión que está haciendo la comisionada residente con la condonación de la misma, porque él estuvo en un hospital militar…entendeos y estamos claro que el gobierno federal va a tomar como base esta situación para poder llevar a cabo lo que es la condonación de la deuda”, expresó Lebrón.