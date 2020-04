Más de 200 especialistas y proveedores de terapias denunciaron que el Departamento de Educación pone en riesgo los servicios que requieren unos 5,000 niños de Educación Especial con una directriz que viabiliza que se ofrezcan con el uso de la tecnología.

El memorando de Educación establece unas tarifas por sesión de terapia para los proveedores contratados mediante el recurso extraordinario conocido como remedio provisional que son menores a las que cobran por las sesiones presenciales.

Asimismo, los especialistas argumentaron que ofrecer terapias a distancia constituye un cambio al programa educativo individualizado (PEI) de cada menor, lo cual debe ser discutido en una reunión con los padres, maestros y personal escolar, conocido como un Comité de Programación y Ubicación (Compu).

“Los servicios según descritos en el comunicado y las tarifas unilateralmente establecidas no responden a los acuerdos establecidos en los contratos, le restan de manera significativa valor a nuestros servicios y obvian el que, en la mayoría de los casos, podemos brindar los servicios necesarios y adecuados por mecanismos alternos. Debemos resaltar, que la modificación de los mecanismos y herramientas para ofrecer las terapias a cada estudiante requiere de mayor trabajo, preparación y costos para nosotros”, lee la carta que enviaron a funcionarios del Departamento de Educación, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y líderes legislativos. Al momento de esta publicación, la misiva había sido firmada por 88 proveedores directos de servicios o dueños de empresas de terapias, así como 122 terapistas.

La semana pasada, Educación emitió un memorando -con fecha del 28 de marzo- en el cual permite que las terapias físicas, ocupacionales, sicológicas, educativas, y de habla y lenguaje se ofrezcan a distancia, mediante una modalidad similar a la telemedicina, para dar continuidad a los servicios en medio del toque de queda decretado para evitar la transmisión del COVID-19. La agencia detalló que pagará $20 por cada sesión de 30 minutos, $25 por casa sesión remota de 45 minutos y $28 por las sesiones de 60 minutos.

Hace unos días, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, indicó que no se trata una reducción en los pagos por terapias, sino de una nueva escala de precios ya que el servicio a distancia no existía hasta el momento.

La autorización de servicios en línea solo establece una escala de precios para los especialistas que atienden a niños mediante el mecanismo conocido como remedio provisional, mas no así para las corporaciones contratadas a través de la Secretaría Asociada de Educación Especial. El remedio provisional opera mediante un contrato entre el especialista y el padre y solo se autoriza cuando se demuestra que Educación no puede proveer el servicio mediante las corporaciones que tiene contratadas.

Asimismo, el documento establece que los servicios que se ofrezcan a distancia no serán elegibles para recibir tiempo compensatorio en el verano, el cual se ofrece a estudiantes que hayan sufrido una interrupción en las terapias.

Posteriormente, el 30 de marzo, la agencia emitió un “suplemento” al memorando original para establecer que también se autoriza dar consultas a los padres para la provisión de terapias.

Las directrices de Educación han sido cuestionadas, además, por la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapias y el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional.

Ruth Concepción, terapista ocupacional y una de las portavoces de los proveedores que firman la carta, explicó que los costos y los servicios que ofrecen a través de remedio provisional están definidos en los contratos que ellos firman con los padres.

“Luego de haber leído el memorando detenidamente, informamos que estamos imposibilitados de actuar conforme a lo esbozado en el mismo. Las directrices expresadas provocarían el incumplimiento del contrato acordado entre nosotros (as), los (as) especialistas, y las madres y padres y/o encargados (as) de estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE) del Departamento de Educación”, establece la carta.

Concepción destacó que el Departamento federal de Educación emitió unas guías que permiten, como excepción, que se ofrezcan terapias a distancia, por lo que lo que sostuvo que los especialistas no se niegan a ofrecer el servicio. Sin embargo, no podrán ofrecerlos bajo la escala de pagos establecida por Educación pues no es suficiente para manejar la estructura tecnológica y administrativa que se requiere, explicó.

Asimismo, hizo hincapié en que no todos los estudiantes pueden recibir servicio a distancia, ya sea por que requieren una intervención directa del terapista o porque no cuentan con los servicios tecnológicos necesarios, como computadoras o conexión a internet.