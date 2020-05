A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

--

Diversos grupos de trabajadores del sector público denunciaron este miércoles ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced que los jefes de agencia que componen su gabinete han ignorado sus intentos de comunicación para que se les garantice la puesta en vigor de un protocolo de salud y seguridad ante el coronavirus de cara a la apertura en agencias de gobierno.

“La gobernadora se comprometió en que le iba a dar instrucciones a los jefes de agencia para que coordinaran reuniones con cada uno de los líderes sindicales en las agencias correspondientes para que se discutiera y se evaluara los protocolos y se recogiera los planteamientos y las sugerencias de los sindicatos a esos fines”, indicó Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), tras culminada la reunión que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Guzmán se mostró complacido con que la gobernadora se haya sentado con los representantes de los trabajadores a escuchar sus preocupaciones, pero sostuvo que el éxito del encuentro dependerá de lo que suceda a partir de hoy.

El líder sindical manifestó que la pandemia de COVID-19 obliga a mirar hacia “un nuevo escenario laboral, lo que conlleva que haya más comunicación entre las uniones y los patronos para poder llevar a cabo las funciones de los trabajadores que representamos en las agencias”.

Reiteró, además, que se deben garantizar “escenarios de trabajo apropiados, saludables para los trabajadores y en las condiciones que requieren tanto los convenios como también lo establecen las leyes laborales”.

Se supone que, a partir del próximo lunes, 1 de junio, las áreas de presupuesto, finanzas, compras y recursos humanos de cada agencia gubernamental comiencen funciones.

Guzmán indicó que la preocupación en torno a la seguridad y medidas salubristas en las diferentes áreas de trabajo es generalizada e hizo hincapié en el que fin es evitar que haya focos de infección en las agencias. “El acuerdo con ella (la gobernadora) es que va a continuar la comunicación abierta”, señaló.

En esa dirección, Ángel Pinto,presidente del gremio ProSol Utier de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), explicó que se acordó la creación de un comité del que formarán parte los líderes sindicales, para dar seguimiento a los protocolos y situaciones particulares en cada lugar de trabajo.

“Va a ser un comité que va a evaluar, dependiendo de la necesidad de cada centro, un comité de salud y seguridad con los diferentes líderes sindicales que somos los que conocemos las deficiencias en cada centro de trabajo”, apuntó.

Pinto también sostuvo que hubo un reclamo unísono de que como parte de los protocolos se establezca que a los empleados se les hará la prueba para detectar el COVID-19 y de que se les provea a los empleados el equipo de protección adecuada como mascarillas y desinfectante de manos, y que se desinfecten los centros de trabajo previo a una apertura.

En el caso de ACT, hay una preocupación latente con un área particular. “Son empleados del área de construcción que la gobernadora abrió antes para que salieran los proyectos. El patrono no siempre proveía desinfectante ni mascarillas ni quiere hacerles pruebas a los empleados. Dicen que como no es parte del protocolo, no es necesario”, sostuvo Pinto.

“Lo que vimos aquí al unísono es que todos los compañeros presidentes de los gremios, teníamos todos la misma inquietud, no nos quieren atender, sus jefes de agencia están renuentes al diálogo, con cada gremio”, apuntó el líder sindical.

Por su parte, el presidente de la UGT manifestó, además, que otro de los reclamos es que muchos trabajadores no han recibido el incentivo económico que ofreció la gobernadora para los empleados de servicio directo en el área de salud.

“Falta que se lo paguen a personal técnico, por la razón de que el Departamento de Hacienda no había ejecutado de manera efectiva ningún plan, lo estaban haciendo de manera desarticulada y esto ha causado gran molestia entre los trabajadores”, señaló Guzmán, añadiendo que le planteó a la gobernadora que la situación ocurre de igual modo con trabajadores de la empresa privada que representa la UGT.

Sobre el personal de enfermería del sector privado, en la reunión se le informó a la UGT que, a partir del sábado, los trabajadores podrán solicitar el incentivo a través de la plataforma Suri.