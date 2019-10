Las vistas públicas de esta semana sobre el propuesto cambio de tarifas en el transporte marítimo entre Ceiba y las islas municipio fueron canceladas, informó la portavoz de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Sandy Gutiérrez.

La funcionaria señaló que las audiencias fueron “canceladas hasta nuevo aviso”. No obstante, sí se dio una vista pública ayer, martes, en Ceiba.

“Se nos informó que los representantes de Vieques y Culebra, durante la reunión que se sostuvo con la gobernadora (Wanda Vázquez), solicitaron que las vistas se cancelaran y se pospusieran hasta nuevo aviso”, indicó Gutiérrez.

Tras esa reunión, Vázquez relevó a la directora de ATM, Mara Pérez, de atender los asuntos relacionados con los reclamos de Vieques y Culebra.

La movida ocurrió después de las quejas de líderes comunitarios de ambas islas municipios por el manejo de los problemas con el transporte marítimo.

La situación escaló la semana pasada cuando Pérez compareció a una reunión con la Legislatura Municipal de Vieques y manifestantes impidieron que saliera de la isla municipio en una de las lanchas de ATM. Finalmente, pudo regresar a la isla grande, a la 1:40 de la madrugada, en una lancha de la Policía.

Las vistas públicas canceladas habían sido informadas al público el 19 de septiembre pasado, mediante anuncio publicado en la prensa escrita.

Debía realizarse una hoy en la cancha Juan de la Cruz Soto, en Culebra, y otra el viernes, 11 de octubre, en el Centro de Usos Múltiples de Vieques.

Posterior a las manifestaciones y previo al anuncio de la gobernadora, Pérez manifestó en entrevistas radiales que asistiría a la vista, mientras que se expresaba segura de que no atravesaría por lo mismo que la semana pasada.

Con motivo de dicha vista en Vieques, se convocaron manifestaciones frente al Centro de Usos Múltiples de la Isla Nena.

Según el “aviso público” de las vistas, la ATM propone un ajuste en las tarifas que se les cobra a los usuarios del transporte marítimo a Vieques y Culebra.

En la tabla incluida en la convocatoria se detalla que las tarifas solamente cambiarán para las personas que no son residentes de ambos municipios que no sean mayores de 75 años, quienes continuarán usándolo libre de costo, y seguirá siendo de $1 para las personas 60 a 75 años de edad.

Para los menores de 11 años aumentará de $1 a $6, mientras que para los demás incrementará a $11.25. Actualmente, esas personas pagan $2 para Vieques y $2.25 para Culebra.

También habrá un aumento en las tarifas para el transporte de carga.

“Los cambios propuestos entrarían en vigor no más tarde del 1ro de enero de 2020. Los residentes y/o comerciantes de las islas municipio de Vieques y Culebra deberán presentar los documentos que requieran las islas municipio y/o cumplir con los requisitos de los registros de residentes y comerciantes de las islas municipio que demuestren que son residentes y/o comerciantes bona fide de Vieques y Culebra”, indica el anuncio de ATM.

El anuncio, además, indica que ATM propone el traslado del terminal en Ceiba a una parcela aledaña.

“De igual forma, ATM propone la movilización del actual terminal localizado en el muelle de Isabel Segunda, en Vieques, a las nuevas facilidades en el muelle Mosquito, en Vieques. Las facilidades propuestas le brindarán mayor comodidad, seguridad y mejor servicio a nuestros usuarios”, agrega el anuncio.

El contrato, en poder de este diario, establece una renta de 10% de los ingresos netos del terminal para el municipio.

Los viequenses, según líderes comunitarios, se oponen al traslado del muelle.

“Allí, no hay nada. No hay población, estacionamiento, tiendas, seguridad. No hay nada”, afirmó el líder viequense Víctor Rosario.

Por su parte, la viequense Carmen Valencia expresó que “no vamos a dejar de luchar porque a nosotros se nos tiene que oír. Que reparen el muelle del pueblo y nos dejen ahí, y si pudiéramos, volver al (muelle de) Fajardo… porque todas nuestras cosas, médicos y compras están en Fajardo”.

Mientras, el presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gipsy Córdova, adelantó que buscará asesoría legal por entender que el contrato -firmado por el alcalde viequense, Víctor Emeric, y el exdirector de la ATM Juan Maldonado- es nulo.

“Si no, vamos a solicitar en los tribunales la anulación de ese contrato”, afirmó.