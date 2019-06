Nos envían un vídeo del accidente de hoy en la isla de St. Maarten, donde pasajeros del FREEDOM OF THE SEAS resultaron heridos. Mi gente, es importante que cuando salgamos de vacaciones tener un seguro de viaje. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Esperemos en Dios que se encuentren bien dentro de la situación. Esta es toda la información que tenemos al momento, no es mucho pero lo bueno es que no ocurrió una desgracia que lamentar. #crucerospuertorico ???? #cruceristasdeborinquen #StMarteen