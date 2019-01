Alexis Joel Hernández, el estudiante boricua que resultó herido el pasado sábado, 19 de enero, tras una explosión en Guadalajara, México, será trasladado hoy a un hospital estadounidense.

El hermano del universitario, Jaime Hernández Vélez, dio a conocer la noticia esta mañana a través de su Facebook.

“Ya Alexis Hernández Vélez subirá a una ambulancia aérea. Saldremos a San Antonio, Texas para recibir tratamiento en un centro especializado para personas quemadas. Gracias a todos por sus oraciones y donativos”, escribió.

El estudiante camuyano, de 23 años, tiene quemaduras de segundo y de tercer grado en un 71 por ciento del cuerpo a consecuencia de una explosión ocurrida en su apartamento en México, donde recientemente se había instalado.

Y es que Alexis se prestaba a comenzar sus estudios en la Universidad de Guadalajara, tras completar su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Mayagüez.

El origen de la tragedia no está claro aún.

El padre de Alexis, también llamado Jaime Hernández, estima que el tratamiento que requerirá su hijo ascenderá unos $250,000. La familia abrió una de Go Fund Me, con $150,000 como meta, a beneficio de esta causa.

El sábado a las 4:00 p.m. se habían recaudado $148,558.

Hasta el pasado martes, 22 de enero, Alexis había sido intervenido dos veces quirúrgicamente y, aunque está estable, los médicos prefieren mantenerlo en coma inducido.

“Le agradezco un millón (a) todas las personas que han donado. No es tanto el dinero, no he mirado esos números, lo que me interesa es que él se ponga bien”, dijo el progenitor a El Nuevo Día durante una entrevista previa.