Ceiba - En las instalaciones del terminal de lanchas todo transcurría ayer con normalidad, al filo del inicio del periodo de mayor tráfico de pasajeros durante la Semana Santa hacia Vieques y Culebra.

"Leíamos en Internet que todo funcionaba mal, que había que llegar con muchísimo tiempo, muchos retrasos, mucha confusión, y luego al final ha sido todo perfectamente, totalmente fácil, muy funcional, muy contentos”, expresó Maggie Schmitt, una turista de España que se dirigía hacia Vieques junto a su familia.

Schmitt adquirió sus boletos a través del nuevo portal web que provee el servicio. Lamentó solo que no pudo adquirir la totalidad de los boletos por esa vía, dado que el máximo permitido es cuatro por transacción, por persona. El quinto boleto que necesitaba, lo pudo adquirir una vez llegó a la boletería en Ceiba.

"Compramos boletos para las tres (de la tarde) por Internet y luego llegamos aquí y vimos que había un barco anterior, entonces hemos cambiado los boletos para embarcar a la una (de la tarde) y todo ha sido muy fácil, han sido tremendamente amables y ahora solo nos queda el propio viaje a ver qué tal”, sostuvo la turista, poco antes de abordar la embarcación para pasar unos días junto a su familia en la Isla Nena.

En las instalaciones del terminal en Ceiba todo ha sido preparación durante los últimos días, aseguró la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez Torres.

El terminal se comenzó a utilizar a finales del año pasado. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Hicimos una logística nueva, hicimos diferentes cambios en la parte operacional para poder atender el flujo grande en Semana Santa”, explicó en declaraciones a El Nuevo Día, desde el terminal.

La ATM estrenó el lunes un nuevo estacionamiento que alcanza 975 espacios, sostuvo Pérez Torres, que se suman a los aproximadamente 350 espacios que ya tenían disponibles y que ayer en la tarde lucía casi lleno en su totalidad. La directora ejecutiva indicó que el total de estacionamientos ahora es mayor a los 1,200 que había disponible en el antiguo terminal de Fajardo.

Maggie y David Schmitt viajaron desde España para disfrutar de Vieques en la Semana Santa. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque no había grandes filas, el aumento en tráfico sí era notable. No todos pudieron adquirir boletos para la la hora de su preferencia, aunque no había molestia en los rostros.

"Nosotros vamos a Vieques. Llegamos y no había fila, menos de cinco minutos, compramos lo boletos, no había cabida ya para el viaje que queríamos salir que era el de las 11:00 (de la mañana). Tuvimos que esperar a las 3:00 y aquí estamos, todo tranquilo”, relató Pedro Cabrera, quien se encontraba junto a un grupo que llegó desde Naranjito y Corozal. En la boletería le dieron esperanza de un viaje más temprano. "Dijeron que posiblemente había uno de carga que está alternándose a Vieques o Culebra, pero aquí estamos esperando a la una (de la tarde), si sale nos montamos en ese”, indicó.

Al otro lado, en el muelle en Vieques, también lucía el ambiente en tranquilidad.

"Es mi primera vez en Vieques y en verdad que los boletos los conseguimos superrápido”, afirmó Netania Nadal Pagán, de 19 años. La joven adquirió su boleto en Ceiba para el viaje de las 8:45 de la mañana en lancha.

A través del portal porferry.com, que se estrenó la pasada semana, está disponible para la venta el 20% del total de los boletos, aunque esa cantidad podría aumentar a partir de la próxima semana. Es decir, que si la persona no lograra adquirir el boleto por esa vía, la mayoría de estos se continúa vendiendo solo en las boleterías físicas en Ceiba, Vieques o Culebra.

De hecho, Pérez Torres adelantó que ya se vendió en su totalidad la cantidad que había disponible en línea para mañana miércoles y el jueves, desde Ceiba hacia las islas municipio. También se vendió la totalidad disponible en línea para el regreso el domingo, desde Vieques y Culebra hacia Ceiba.

"El plan piloto ha ido muy bien, ya se han comprado más de 8,000 boletos online (en línea) y en el fin de semana ya pudimos pasar 1,700 personas que utilizaron y que pudieron ver la experiencia”, relató la funcionaria, aunque se reportaron algunas fallas.

"Un plan piloto trae sus diferentes glitches (fallas)", dijo. "Tuvimos una que otra situación que realmente en los momentos que se tuvo que reembolsar (dinero), se reembolsó al momento y todo ha transcurrido bastante bien”.