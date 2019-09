En medio de espera por la tormenta tropical Karen, algunos turistas quedaron “atrapados” en la isla municipio, e intentaban pasar de la mejor manera posible la situación.

En ese grupo se encontraban una docena de miembros de una familia que había llegado a vacacionar desde Massachusetts y Mayagüez.

"Sabíamos lo que estaba pasando, pero ya teníamos las reservaciones y todo. Así que decidimos seguir adelante", afirmó Yohaira Morejón, mientras los pequeños de la familia se entretenían con un curioso gato, y un par de gallinas y un gallo que aprovechaban las migajas de pan que les tiraban.

La visitante aseguró que antes de llegar a la isla municipio fueron advertidos de la situación, y se les explicó que incluso podían quedarse sin conexión con la isla grande por algún tiempo.

"Estuvimos en el puerto ayer (lunes). Nos explicaron que el paso era solo para residentes. Le explicamos que teníamos reservaciones. Ellos dijeron, ‘pues se van a su propio riesgo, puede ser que mañana cierren el puerto y se tengan que quedar’. Y le dijimos, ‘pues, estoy de vacaciones anyway, nos vamos’. No nos tomó tan por sorpresa que nos dijeran no van pa' ningún la'o, se van a quedar", comentó Morejón.

“Se nos informó (lo que pasaba), por los mismos del puerto, ellos nos explicaron que ellos toman muchas precauciones por el mal tiempo. Pero, explicaron que más bien lo que va a haber es mucha lluvia”, agregó.

La turista aseguró que no estaban preocupados con la situación meteorológica, y apostaban a continuar disfrutando sus vacaciones.