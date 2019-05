El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó hoy, martes, que una onda tropical afectará las condiciones del tiempo durante la noche del sábado y el domingo, Día de las Madres.

“Hasta el momento, según las guías meteorológicas deberíamos tener la llegada de una onda tropical entre la noche del sábado hasta el domingo, Día de las Madres. La onda tropical estará moviéndose a través de Puerto Rico. Mayormente la humedad del sistema debería estar pasando hacia el sur del área, la humedad asociada a la misma nos va a estar afectando en el resto de la región”, detalló el meteorólogo del SNM, Carlos Anselmi Molina.

Mientras, pese a que una masa de aire seco mantendrá las condiciones mayormente estables, el SNM pronosticó que, para hoy, martes, se esperan aguaceros de aislados a dispersos a través del este de Puerto Rico.

“Para hoy tenemos una masa de aire más seco que estará entrando, limitando la actividad de lluvia. No obstante, todavía queda un parcho de humedad que está trayendo una actividad de aguaceros en el este, incluyendo Vieques, pero deberán estar disipándose en las próximas horas”, detalló Anselmi Molina.

Entrada la tarde, por su parte, el SNM pronosticó aguaceros numerosos a través del noroeste de Puerto Rico con lluvias de aisladas a dispersas a través del resto del área local.

Tuesday Afternoon: Showers are expected across western PR. Elsewhere, isolated showers are possible.

Martes en la tarde: Se esperan aguaceros a través del oeste de Puerto Rico. En otros lugares, aguaceros aislados son posibles. #prwx #usvi pic.twitter.com/XybIEvIKhj — NWS San Juan (@NWSSanJuan) 7 de mayo de 2019

De otro lado, el oleaje estará entre cuatro y seis pies en el mar Caribe y el océano Atlántico con vientos de 20 nudos en áreas mar afuera, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente para varias de las playas locales.

“El oleaje continuará picado en los próximos días y se les exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a ejercer precaución. El oleaje estará entre cuatro y seis pies, aunque en las costas protegidas puede ser que esté por debajo de los cuatro pies”, añadió el meteorólogo.

El jueves de la semana pasada, el Monitor de Sequía de Estados Unidos informó que la sequía moderada aumentó a un 15.92%. El 28.37% continúa bajo condiciones anormalmente secas.

Mientras, el embalse de Guajataca se mantiene con un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.14 metros. Los embalses de Cidra y Toa Vaca se mantienen en el nivelde observación con 401.81 metros y 146.45 metros, respectivamente.