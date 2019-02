Washington - El puertorriqueño Felix Matos Rodríguez ha sido nombrado rector del Sistema Universitario de la Ciudad de Nueva York (CUNY), puesto que le pone a cargo de todo el sistema de educación superior de la gran manzana.

La designación de Matos Rodríguez fue aprobada esta tarde, por unanimidad, por la Junta de Síndicos de CUNY.

Matos Rodríguez, quien es presidente de Queens College desde 2014, es el octavo rector de CUNY y el primero latino y procedente de un grupo minoritario.

Asumirá su puesto el 1 de mayo.

El puertorriqueño Matos Rodríguez, de 56 años, fue secretario de la Familia bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. Antes fue director del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College y presidente del Colegio Comunitario Eugenio María de Hostos, en el condado de El Bronx.

“El nombramiento de Félix Matos Rodríguez como rector marca el inicio de un capítulo histórico en la narrativa de esta vital institución”, indicó el presidente de la Junta de Síndicos, William Thompson, quien encabezó el proceso de búsqueda del rector de CUNY.

Matos Rodríguez indicó que la designación es particularmente significativa por considerar a CUNY s casa.

“Estoy inmensamente orgulloso de haber ascendido en las filas de la universidad y me siento profundamente honrado de tener la oportunidad de dirigir una institución que amo y atesoro. Me esforzaré todos los días para cumplir con la promesa de nuestra noble misión de brindar excelencia académica y oportunidades económicas para todos. Y me esforzaré por elevar a nuevas alturas el legado de CUNY como el paradigma de una universidad para el pueblo”, sostuvo Matos Rodríguez.