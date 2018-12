El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció hoy, jueves, el cierre temporero de un carril del puente sobre la autopista Luis A. Ferré a la altura del kilómetro 21.4, en dirección de Cayey a San Juan.

El cierre temporero de un tramo de la carretera PR-52 será a partir de mañana, viernes, a las 6:00 a.m. hasta el domingo. En el tramo se llevarán a cabo trabajos de depósito de hormigón.

“Durante el tiempo de “fraguado” el mismo no puede recibir vibración, por lo que durante ese periodo será necesario cerrar un carril del puente al tránsito liviano, podrán utilizar solamente un carril”, reza un comunicado de prensa que emitió la agencia gubernamental.

El DTOP advirtió que no se permitirá el tránsito de vehículos pesados en esa dirección, deberán tomar vías alternas PR-1, PR-34 y PR-172 o bajar por la rampa de la PR-172.

Cierre de la carretera PR-765

Mientras, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció el plan de contingencia que estableció la administración municipal ante el cierre de la carretera PR-765 debido a trabajos de construcción del DTOP y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Estos trabajos, a cargo del gobierno central, traen consigo cambios significativos en el tráfico. Mi administración municipal ha diseñado un plan de contingencia para que, con algunos ajustes, se puedan continuar ofreciendo servicios básicos a la ciudadanía. Esos servicios incluyen transportación escolar, coordinación en el tránsito con la policía municipal, recogido de desperdicios sólidos, manejo de emergencias médicas y de movilidad ciudadana”, expresó Miranda Torres.

Según los planes de DTOP y la ACT, la carretera PR-765 permanecerá cerrada a partir del 26 de diciembre de 2018. Se estima que los trabajos de construcción podrían tomar entre cuatro y seis semanas, por lo que esperan que la carretera se reabra entre el 23 de enero de 2019 y el 6 de febrero de 2019.

Plan de contingencia municipal

En el caso del transporte escolar se acordó con los transportistas mantener una guagua en el barrio San Salvador, que recogerá a los 95 estudiantes que reciben el servicio. Los estudiantes serán transportados hasta el puente. Una vez allí, cruzan el acceso peatonal que establecerá y subirán a otra guagua que los llevará hasta las escuelas. Se seguirá el mismo proceso en las mañanas y en las tardes.

La Policía Municipal tendrá presencia en los momentos donde se lleve a cabo el relevo de los estudiantes que reciben transportación escolar durante la mañana y la tarde.

En el caso del recogido de residuos sólidos se coordinó con EC Waste que el camión que brinda servicios al sector Borinquen Parcelas extenderá su ruta hasta el puente de Los Báez en la PR- 765. Mientras, el camión que brinda servicios al Sector El Hato llegará por la carretera PR- 763 hasta la PR-765 hasta cubrir el área del puente cerrado.

De otra parte, los servicios de la Oficina de Emergencias Médicas mantendrá una ambulancia en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el área de San Salvador para rápida respuesta y en la noche se atendería de forma regular por la ruta alterna.

Asimismo, la policía municipal estará a cargo del movimiento del tránsito en las horas picos en la vía alterna, en especial en la PR-7765 y PR-763.

En el caso de las rutas de la Oficina de Movilidad Ciudadana (Rutas JARC), se brindará el servicio por la PR-763.

"Los residentes de La Loma del Viento solicitarán el servicio por teléfono con los porteadores en el 787-744-8833 ext. 1742 y 1743. La ruta alterna será desde el puente cerrado hacia PR-763 hasta intersección con PR-7765 (El Hato) hasta PR-765 hasta puente cerrado y regresando por la misma ruta. Esta ruta puede estar sujeta a cambios. El horario que se ha propuesto de salida de las guaguas desde Plaza Gautier Benítez es: 6:00 a.m.; 8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 12:30 p.m.; 2:30 p.m. y 4:30 p.m. Este horario está sujeto a cambios", reza un comunicado de prensa.

Vías alternas para los conductores

Para beneficio de los conductores, se ha establecido un plan de tránsito para aquellas personas que tradicionalmente toman esta ruta que estará en construcción. El DTOP y la ACT informaron a la administración municipal de Caguas que el miércoles, 19 de diciembre iniciarán trabajos de bacheo en la ruta alterna a continuación:

-Barrio San Salvador hacia pueblo de Caguas

Personas que vivan en la PR-765 kilómetro 3.9 en adelante conducirán hasta el kilómetro 8.2 donde intersecarán con la carretera PR-7765, una vez en la PR-7765 conducirán hasta la intersección con la carretera PR-763 en el kilómetro 7.0 y finalmente conducirán hasta el kilómetro 0.0 de la carretera PR-763 la cual interseca con la PR-765 en el kilómetro 1.5.

-Pueblo de Caguas hacia barrio San Salvador

Los conductores utilizarán el mismo desvío