En medio del proceso de negociación del convenio colectivo, la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) dejaron en evidencia nuevamente las diferencias entre ellos al lanzarse acusaciones de parte y parte por las dificultades para preparar el estado financiero auditado más reciente de la institución universitaria.

Esta mañana, la Heend realizó una manifestación frente a la entrada del Jardín Botánico de Río Piedras, donde está ubicadas las oficinas de la Administración Central de la UPR, para denunciar los atrasos del liderato universitario para establecer fechas de reunión para el comité negociador y por lo que consideran son violaciones a su convenio colectivo. Aunque los unionados bloquearon el paso de vehículos de motor, estos permiten que los empleados que deseen llegar a su lugar de trabajo lo hagan a pie.

“En la Hermandad seguiremos en pie de lucha por nuestros derechos porque mientras a nosotros nos quieren quitar calidad de vida, siguen en pie los gastos en contratos multimillonarios y ayudantes. El presidente no se ha bajado ni un solo peso de su jugoso salario nunca antes visto en la UPR”, expresó la presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino, en declaraciones escritas.

No obstante, el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, calificó las acciones del sindicato como “irresponsable”, pues no permite que se adelanten las labores necesarias para asegurar que la institución universitaria conserve su acreditación. La agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education solicitó en enero a los 11 recintos que expliquen por qué no se le debe retirar su acreditación.

“El liderato de la Heend es sumamente irresponsable y demuestra que no le importa el futuro de la Universidad de Puerto Rico cuando obstruye la elaboración de los estados financieros correspondientes al año 2018, pese a que todos conocen que la institución debe completarlos prontamente para entregarlos a la Middle States Commission on Higher Education y al Departamento de Educación de los Estados Unidos en el término establecido, y son precisamente ellos quienes los preparan”, sostuvo el presidente universitario mediante un comunicado de prensa.

La UPR debe entregar el estado financiero auditado del año fiscal 2017-2018 antes del 21 de abril de 2019, luego que recibiera una extensión de las agencias federales. Los atrasos en la entrega de estos documentos ha sido una de las razones señaladas consistentemente por Middle States para colocar en probatoria a ocho recintos del sistema y, ahora, para que la institución completa esté a un paso de perder su acreditación. El estado financiero auditado del año 2016-2017 fue entregado el 14 de enero pasado, aun cuando la fecha límite dada a la UPR era el 2 de enero.

En marzo, la Middle States celebrará una audiencia para discutir los informes entregados por la UPR. Haddock Acevedo ha confirmado que asistirá a la vista junto a los rectores de los once recintos.

Santana Andino rechazó que las manifestaciones de la Heend obstaculicen los trabajos de la administración universitaria, pues sostuvo que las labores en los recintos continúan sin interrupciones.

“Emplazamos al presidente Haddock a que en lugar de echarnos culpas ajenas, muestre los avances que ha tenido con la información que le deben casa acreditadora Middle States. Esperamos que no tengan que volver a pedir una prórroga porque eso no es lo que espera el país de los administradores de nuestra Universidad”, añadió Santana Andino.

La negociación entre la UPR y la Heend, que se realiza ante una mediadora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se centra en estos momentos en discutir los cambios que ha propuesto la administración universitaria a las exenciones en los costos de matrícula que concede a los estudiantes, pues el convenio colectivo concede este beneficio a empleados, sus cónyuges y sus hijos.

La semana pasada, Haddock Acevedo dio a conocer una propuesta para eliminar la mayoría de las exenciones de matrícula y sustituirlas por un modelo de ayudas económicas que se otorgarán a los estudiantes según su necesidad económica.

El presidente de la UPR criticó, además, que el liderato de la Heend incluya, como parte de la discusión del convenio colectivo con sus miembros, exigencias sobre el plan médico y el retiro de los empleados, pues sostuvo que esos son temas que no son parte de la negociación.

“Como ya hemos aclarado en innumerables ocasiones, la cubierta del plan médico y la aportación patronal a los empleados de la Universidad de Puerto Rico permanecen inalteradas durante el presente año fiscal. Cualquier propuesta para atender el futuro de este beneficio se analizará con el mayor rigor y seriedad que se merece en consulta con el Comité Evaluador del Plan Médico, una vez sea constituido, y se informará a la comunidad universitaria, tal y como corresponde. No habrá ningún cambio unilateral”, sostuvo Haddock Acevedo.