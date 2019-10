San Juan - La Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció este viernes el otorgamiento de una subvención de $13 millones al recinto de Ciencias Médicas y MD Anderson Cancer Center.

El proyecto denominado "University of Puerto Rico Puerto Rico / M.D. Anderson Cancer Center: Partnership for Excellence in Cancer Research" tiene una duración de cinco años y fue otorgada por el Instituto Nacional de la Salud (NIH, en inglés), a través del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por su sigla en inglés).

"La aprobación de esta subvención por el National Cancer Institute tendrá un gran impacto en la Universidad y en la isla. Este proyecto es cónsono con el objetivo institucional de aumentar nuestro portafolio en investigaciones de alto nivel y que estas sean financiadas por fondos externos", dijo hoy el presidente de la UPR, Jorge Haddock.

Además, agregó, provee herramientas "a nuestros estudiantes y facultad para hacerlos cada vez más competitivos en someter propuestas y obtener subvenciones exitosamente, que a su vez provean resultados para publicar en revistas auditadas por pares con alto nivel de impacto".

"Felicito a todos los investigadores de nuestra Universidad y MD Anderson Cancer Center que hicieron posible este logro y que realizan importantes aportaciones a Puerto Rico y el mundo, así como a todos los colaboradores. Ustedes son nuestro orgullo", indicó.

Mediante la subvención, la UPR estudiará cánceres inducidos por infecciones, desarrollará tratamientos innovadores para los pacientes y preparará médicos e investigadores expertos en cáncer en Puerto Rico.

Todo ello con el propósito de mejorar las condiciones y expectativas de vida de los miembros de la comunidad afectada por esta terrible enfermedad.

"La subvención fortalece la visión compartida entre MD Anderson y el Recinto de Ciencias Médicas para erradicar las disparidades en la salud, específicamente del cáncer. También nos ayuda a promover la equidad en salud para las comunidades desatendidas y las poblaciones con desventajas socioeconómicas en Puerto Rico, Texas y otros lugares", dijo, por su parte, el rector del RCM, Segundo Rodríguez.

La colaboración entre ambas instituciones ha generado una sinergia para compartir conocimientos especializados y lograr beneficios mutuos en la creación e implementación de iniciativas integradas de investigación científica, divulgación, educación y desarrollo profesional.

Los proyectos multidisciplinarios de investigación estudiarán cánceres inducidos por infecciones, entre estos, el virus del papiloma humano.

Además, se establecerá un innovador Centro de Data Genómica, el cual estará a cargo de Luis Pericchi; un Centro de Alcance Comunitario, dirigido por Vivian Colón; un Centro de Evaluación y Planificación, a cargo de la profesora Mirza Rivera y el Centro de Educación en Investigación (REC, por su sigla en inglés), dirigido por Reynold López, Investigador Principal e Ilka Ríos.

La subvención abonará al desarrollo de iniciativas de alcance comunitario, educación y otras intervenciones orientadas a reducir la incidencia de cáncer entre los puertorriqueños y grupos de latinos en Texas y otros estados.

Para Brad R. Weiner, investigador principal del proyecto, "la asociación entre la UPR y MD Anderson ha sido un catalizador importante para el desarrollo de la investigación y el tratamiento del cáncer en Puerto Rico. Con esta subvención, nuestro objetivo es tener un Centro de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer en Puerto Rico dentro de los próximos cinco años".