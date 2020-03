La Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzará la próxima semana a ofrecer educación a distancia para los estudiantes matriculados en los 11 recintos del sistema universitario, como una medida para detener la propagación del coronavirus (COVID-19).

En un mensaje publicado en las páginas oficiales de la institución, el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, anunció que la cancelación de las clases presenciales emitida la semana pasada continuará, al menos mientras se extienda el toque de queda emitido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“A partir del próximo martes, 24 de marzo, los cursos presenciales se ofrecerán a través de métodos asistidos por tecnología en línea. Nuestro compromiso es que los estudiantes completen su semestre, tomando en cuenta que su salud y su seguridad son lo más importante”, indicó Haddock Acevedo.

El viernes, el presidente universitario ordenó la suspensión de las clases presenciales en los 11 recintos del sistema universitario desde el lunes, 16 de marzo, hasta el 23 de marzo.

En ese período, el personal docente debería laborar de forma remoto para tomar las medidas necesarias para que se le pueda dar continuidad a las labores a distancia, de ser necesario extender la suspensión más allá del 23 de marzo.

“La ampliación de la oferta de educación a distancia y la digitalización de procesos administrativos en la UPR son prioridad en la transformación institucional que estamos desarrollando”, señaló.

En cumplimiento con el toque de queda, Haddock Acevedo destacó que los empleados no docentes no deben presentarse físcamente a trabajar. El personal administrativo y no docente, cuyas labores se lo permitan, trabajarán de forma remota según las instrucciones de sus supervisores.

Sin embargo, el presidente de la UPR recordó que se continuarán ofreciendo servicios médicos a la ciudadanía en el Recinto de Ciencias Médicas y en el Hospital de la UPR Dr. Federico Trilla, en Carolina.