Viequenses y culebrenses exigieron esta tarde la renuncia de la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez y de sus dos principales ayudantes José Vázquez Colón y Carlos Daniel Pérez como primer paso para comenzar a buscarle solución a cada uno de los problemas que enfrenta el transporte marítimo a las islas municipio.

“Nosotros estamos desde hace tiempo denunciando la ineptitud, la falta de capacidad de Mara Pérez. Fuimos donde la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) y establecimos un diálogo que no prosperó. Lo hemos visto. Nosotros no lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir”, sostuvo el líder viequense, Ismael Guadalupe mientras se escuchaba música a través de una guagua de sonido y un trío de manifestantes desplegaba pancartas exigiendo las renuncias de los tres funcionarios y respeto para los residentes de Vieques y Culebra.

La manifestación la realizaron frente a los dos edificios que albergan oficinas gubernamentales en Minillas, en un área conocida como la plazoleta. El área fue acordonada y resguardada por efectivos de la Policía que no permitían el tránsito vehicular por la vía ubicada frente a las torres gubernamentales.

Guadalupe acusó a los tres empleados de gobierno de desconocer sobre transporte marítimo puesto que provienen de la Autoridad de Puertos o de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

La directora de la ATM respondió por escrito al reclamo de culebrenses y viequenses.

“Respetamos el derecho de toda persona a manifestarse de una manera controlada y organizada. En el día de hoy tanto el personal de ATM como esta servidora, nos encontramos trabajando con el mismo empeño y compromiso de todos los días”, se limitó a decir.

Entretanto, Dolly Camarero, líder de Culebra recalcó que ante la ausencia de un transporte marítimo confiable se trastoca toda la vida de los residentes de ambas islas municipio.

“Entendemos que este servicio es esencial. No hay vida en las islas sin este servicio. Han gastado millones y millones de dólares el alquiler de embarcaciones con lo que pudieron haber comprado dos embarcaciones nuevas. No tiene sentido. (Además,) el 60% del dinero de la ATMse gasta en sueldos. No, basta ya”, declaró la mujer.

Por décadas, los viequenses y culebrenses han exigido un transporte marítimo adecuado y digno. Sin embargo, en los últimos meses los problemas con el servicio se han agudizado por la inconsistencia con el itinerario, la falta de naves en buenas condiciones, los cambios constantes y sin previo aviso de los viajes y las condiciones inadecuadas del terminal de lanchas de Ceiba, denuncian los residentes de Vieques y Culebra.