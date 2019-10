Caguas - Hace cinco años, Yasenia Dávila se desplomó en medio de una actividad laboral. Sus allegados pensaron que podía ser una complicación asociada a una cirugía a la que se sometió años antes, pero cuando la mujer despertó 24 horas después se enteró que había sufrido un derrame cerebral hemorrágico y que, de no haber sido por la capacidad del primer médico que la atendió de identificar los síntomas, habría quedado postrada en cama o muerta.

“Un derrame le puede dar a cualquiera”, narró Dávila, desde el vestíbulo del Hospital HIMA de Caguas, sede del único Centro Primario de Stroke en el país.

Anualmente, en Puerto Rico se reportan entre 5,000 y 7,000 casos de derrames cerebrales, informó el neurólogo vascular Ulises Nobo. El 80% de los derrames son causados por coágulos que interrumpen el flujo sanguíneo al cerebro, conocidos como isquémicos. El otro 20% son los derrames hemorrágicos, causados por rupturas en los vasos sanguíneos en el cerebro, y que típicamente son los más peligrosos, explicó el especialista.

“Yo tenía 41 años en ese momento, y un bebé de 2 años. No tenía ninguno de los indicadores de riesgo: no tenía alta presión, ni diabetes, no fumaba, no tomaba alcohol”, relató la mujer, quien estuvo unos cuatro meses en rehabilitación.

Actualmente, Dávila no presenta secuelas mayores a causa de su derrame. No obstante, sí ha tomado medidas para cambiar su estilo de vida.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Derrames. Aunque existen pacientes que tienen una predisposición para sufrir de ataques cerebrovasculares, hay casos que se pueden evitar, destacó la directora del Centro Primario de Stroke, Carmen Morales.

Nobo detalló que las personas con mayor riesgo de sufrir derrames son las que, además, padecen de hipertensión, diabetes y obesidad, así como quienes no realizan actividad física constante.

Estas son condiciones de salud de alta prevalencia en la población puertorriqueña, por lo cual el neurólogo vascular destacó que el riesgo de derrames es alto en la isla. De todos los casos de derrames que se reportan en el país, unos 1,000 son atendidos en el centro de Caguas.

“Aquí tenemos un equipo completo de neurología 24/7. Eso no lo hay en otros hospitales. Tenemos neurólogos vasculares, neurocirujanos endovasculares, neurocirujanos general, técnicos de CT, radiólogos... Todo lo que es necesario para atender un stroke agudo en el momento de la emergencia y, luego, en el proceso de recuperación”, destacó Morales.

Puerto Rico solo cuenta con una unidad hospitalaria especializada en derrames cerebrales, ubicada en el Hospital HIMA de Caguas, luego que en 2016 dejara de operar la unidad en el Centro Médico de Río Piedras.

Para identificar si una persona está sufriendo un derrame, los especialistas aconsejan a recordar la estrategia FAST, siglas en inglés de las palabras cara, brazos, habla y tiempo.

“Un derrame se debe identificar rápidamente. Hay que estar atentos a si hay desviación de la comisura labial, si hay una desviación en la cara, si la persona pierde fuerza en uno de los brazos, si habla pesado... El tiempo es importante porque para que el tratamiento sea más efectivo y el tiempo de recuperación sea el menos posible, hay que tratar a la persona rápidamente”, señaló Morales.

El equipo de especialistas de la unidad de stroke del HIMA de Caguas está disponible las 24 horas al día para atender cualquier emergencia. Asimismo, atienden emergencias en otros hospitales de la red HIMA mediante consultas telefónicas o en videoconferencia.

Nobo explicó que el medicamento más utilizado para tratar derrames isquémicos es el activador del plasminógeno tisular natural (tPA, por sus siglas en inglés), una droga que debe ser administrada en las primeras cuatro horas y media desde que comenzó el episodio.

“En el stroke no hay mucho dolor. Ese es uno de los peligros, cuando no le da dolor la gente piensa que es algo que se le va a pasar”, sostuvo Nobo al relatar una de las razones por las cuales algunos pacientes no acuden a una sala de emergencia hasta que es muy tarde.

El neurólogo destacó que el costo de atender un paciente de derrame puede llegar a $30,000 en las primeras seis horas, solo contabilizando medicamentos y equipo médico, por lo cual es una lucha constante con las aseguradoras para obtener los pagos. Tan solo el tPA cuesta unos $10,000 por dosis, señaló.

“Los pacientes que no pueden recibir el tPA en las primeras cuatro horas sí pueden recibir tratamiento, pero es una intervención en la que se le coloca una especie de catéter”, detalló Nobo.