Fajardo - La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró este lunes que evaluará detenidamente el proyecto para enmendar el Código Civil y de hallar algo que no sea “favorable” para el pueblo, actuará.

“El pueblo está claro en lo que yo siempre he dicho: aquello donde el pueblo no esté de acuerdo y nosotros veamos que no es favorable para obviamente la mayoría del pueblo de Puerto Rico, nosotros lo vamos a tomar en consideración”, dijo la primera ejecutiva en un aparte con los periodistas tras participar de la ceremonia conmemorativa del día del veterano.

“Ese ha sido mi compromiso y lo voy a seguir cumpliendo”, agregó.

El Código Civil es el segundo documento legal más importante de la isla, después de la Constitución y sirve para regular diversos ámbitos de la sociedad, desde las relaciones de familia, los contratos, las sucesiones y el comercio.

Esta semana miembro de la clase artística del país desaprobaron públicamente la aprobación del Código Civil. De esta forma, se unieron a expertos en Derecho y representantes de la clase política que han advertido sobre los peligros de su contenido.

Vázquez Garced dijo que desconoce cuáles son las enmiendas que se le sometieron a la medida -bajo discusión del Senado- para dar paso a un nuevo Código Civil.

Pero la gobernadora reiteró que evaluará el documento minuciosamente.

“Yo voy a examinar el proyecto final -y que como cuestión de Derecho- no se vulneren derechos de nadie. No se vulneren derechos adquiridos”, sostuvo.

Agregó que está al tanto de las posturas públicas en contra del Código Civil.