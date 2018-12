La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, asegura que el departamento que dirige no perdió credibilidad ni se lastimó institucionalmente con su comparecencia el pasado viernes ante un tribunal como sospechosa de cometer actos delictivos.

La funcionaria recién reinstalada en su cargo adelantó que, durante las próximas semanas, encaminará una evaluación de las operaciones de Justicia y hará cambios en el personal para “maximizar” la labor de los servidores públicos de esa agencia.

Por cautela, la titular de Justicia rechazó responder ayer algunas preguntas de El Nuevo Día, pues la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) aún tiene la posibilidad de acudir en alzada ante el tribunal dentro del término reglamentario que todavía le asiste.

El viernes, la jueza Yazdel Ramos Colón, del Tribunal de SanJuan, no encontró causa para arresto contra la secretaria por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, ni por dos infracciones al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental relacionados con el uso de las facultades de su cargo para obtener beneficios no permitidos por ley para ella u otra persona.

¿Qué le pareció que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la reinstalara inmediatamente al puesto sin aguardar por el periodo de apelación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente? ¿Lo interpreta como un mensaje del gobernador al Panel?

—Apenas estaba saliendo del tribunal, cuando advengo en conocimiento mediante llamada telefónica del gobernador que me había reinstalado en mi puesto. Le agradezco enormemente al gobernador porque desde el primer día confió en mí, y con esa determinación, envía un mensaje de que cree en mi trayectoria, en mi integridad y en mi verticalidad. Me dio el espacio para poder trabajar con todo este proceso y, una vez se determinó no causa, tomó su determinación de reinstalarme, y estoy profundamente agradecida.

El gobernador dijo que evaluará el desempeño de la Opfei. ¿Cree usted que esa oficina debe ser reestructurada?

—Entiendo que esa decisión es una facultad inherente del gobernador, por lo que no sería prudente emitir comentarios.

¿Cuál es su reflexión personal sobre la situación que vivió?

—Fue un proceso difícil e injusto. Uno está acostumbrado, como servidor público, a este tipo de situaciones, pero la familia no, y sufre mucho, es muy angustioso. Ahora están más tranquilos, pero fueron unos momentos dolorosos. Eran comentarios que laceraban y causaban dolor porque conocen mi trayectoria y mi integridad, la cual trataron de poner en entredicho, pero estaba confiada en que la verdad iba a prevalecer

¿Cree que con el intento de procesarla se laceró la imagen del sistema judicial?

—El o los que hayan pretendido lacerar la imagen del sistema judicial con esta acción, en específico al Departamento de Justicia, no lo logró. El Departamento de Justicia continuará trabajando para asegurar la credibilidad en sus investigaciones, en los procesos y que se hará lo correcto y lo justo.

Una vez regrese a sus tareas como jefa de Justicia y tras haber pasado por un proceso judicial en el que el público vio las limitaciones de defensa para un sospechoso al que se le presentan denuncias mediante declaraciones juradas, ¿impartirá instrucciones para limitar su uso a ocasiones estrictamente necesarias? ¿Cambiaría algo para garantizar mayor justicia que, al fin y al cabo, es lo que debe procurar el Estado?

—No cerramos las puertas a la posibilidad de evaluar cambios en los procesos. Todo lo que sea para mejorar y ayudar al país, estamos abiertos a evaluarlo y hacer los cambios que ameriten.

Tras la exposición del fiscal especial independiente Ramón Mendoza sobre el supuesto contenido de las declaraciones juradas, ¿cree que pudo haber sembrado dudas en el público sobre sus acciones?

—El público pudo presenciar el proceso. La honorable jueza basó su determinación en la prueba sometida por el FEI. Esa premisa sería cuestionar la integridad y juicio del tribunal.

¿Realizará algún cambio administrativo en el Departamento de Justicia? ¿La jefa de fiscales Olga Castellón tiene su confianza? ¿Ordenará algún cambio en la División de Integridad Pública?

—La jefa de fiscales cuenta con toda mi confianza. Fue quien mantuvo los trabajos corriendo en el Departamento estos últimos días y continuará trabajando arduamente por el bien del Departamento de Justicia y de Puerto Rico. Al igual que el gobernador anticipó que podría haber cambios en su gabinete y en su administración, igualmente ocurrirá en Justicia. Ahora, a fin de año, haremos una evaluación y reestructuración entre el personal del Departamento de Justicia para maximizar la labor de los fiscales, abogados y personal en general donde más se destaquen.

¿Es su intención permanecer en el cargo de secretaria de Justicia hasta queculmine el cuatrienio?

—Siempre y cuando cuente con la confianza y apoyo del honorable gobernador, continuaré trabajando con la mayor integridad, esfuerzo y dedicación como secretaria del Departamento de Justicia, como lo he hecho por los últimos 31 años en el servicio público.