La gobernadora Wanda Vázquez Garced designó al abogado José Sánchez Acosta como nuevo secretario de Asuntos Públicos.

A pocas horas de la designación, el nombramiento de Sánchez Acosta ya había levantado objeciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la comisionada residente Jenniffer González.

Rivera Schatz catalogó a Sánchez Acosta como un “enemigo y detractor del PNP” en una publicación en su cuenta de Facebook. Mientras, la comisionada residente apoyó en su cuenta de Twitter las expresiones del presidente del Senado, al publicar una foto del mensaje de Rivera Schatz sobre el cual González escribió “Pienso igual”.

“El licenciado Sánchez Acosta cuenta con una amplia perspectiva en los asuntos públicos, administrativos y de la gestión gubernamental por su experiencia laboral, además de su trayectoria en los medios. Demuestra un dominio efectivo de las destrezas de comunicación que nos ayudará a transmitir un mensaje claro y efectivo sobre las gestiones gubernamentales. Sin duda será un recurso esencial para poder reforzar la política pública de mi administración, que es trabajar con la mayor transparencia”, manifestó la primera ejecutiva en un comunicado de prensa.

Sánchez Acosta tiene un bachillerato en administración de empresas y un juris doctor, ambos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde 1996 hasta el presente, laboró en su práctica privada como abogado, desde donde trabajó en la práctica civil. También fue asesor legal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, entre otros.

El recién designado se ha destacado además por ser analista legal y político de programas radiales y columnista.

“Agradezco la disponibilidad de Sánchez Acosta y por su compromiso para trabajar a favor de Puerto Rico”, agregó Vázquez Garced.

Su designación es efectiva el 16 de diciembre.

Rivera Schatz cuestiona designación

Rivera Schatz, aunque reconoció la prerrogativa de la primera ejecutiva para realizar esta designación, cuestionó el nombramiento de Sánchez Acosta.

Buenos noches Puerto Rico: El nombramiento del Lcdo. José Sánchez Acosta al cargo de Secretario de Asuntos Públicos es... Posted by Thomas Rivera Schatz on Sunday, December 8, 2019

"¿Con quien ese abogado manejará los asuntos públicos de Fortaleza? ¿Ademásde las minorías y los demás sectores de la población? Con los alcaldes del PNP?, ¿Con la mayoría legislativa PNP? ¿Con nuestra Comisionada Residente PNP? ¿Uno que pidió el voto en contra del PNP será enlace con oficiales electos del PNP?", indicó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en un mensaje en su cuenta de Facebook.