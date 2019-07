En sus primeras expresiones tras la filtración de un chat de Telegram en el que participaba el gobernador Ricardo Rosselló y funcionarios de su gabinete, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez se expresó "afligida" e hizo un llamado a la reflexión ante las acciones tomadas.

"Me duele toda esta situación que trasciende la función pública. Me siento profundamente afligida y triste por las expresiones que han trascendido producto de la red social Telegram. Como Secretaria de Justicia y como mujer, rechazamos enérgicamente toda expresión que de alguna manera denigre y minusvalore a la mujer, que de alguna manera sea una burla o que de forma peyorativa se refiera a otro ser humano", sostuvo en declaraciones escritas.

"Por principios y por mi trayectoria, el deber y la responsabilidad en el servicio público no son negociables. Reconozco que en la privacidad de una amistad y de una situación en particular se expresen las frustraciones y presiones del día a día de una manera incorrecta, ese proceder es de humanos. Pero, no puedo dejar de expresar el profundo pesar que toda esta situación me causa como mujer, como madre, como profesional y como ciudadana de esta bella isla. Ciertamente, errar es de humanos y hay entereza y valor en reconocerlo. Se debe reflexionar profundamente sobre estas acciones. Considero que por el reconocimiento de un obrar equivocado se empieza".

Hoy, se divulgaron las 889 páginas de mensajes en los que el gobernador y su equipo íntimo utilizaban lenguaje soez, sexista y homofóbico y escribían insultos y mofas. En el chat, además, se discutían asuntos de la administración del gobierno y se hacían llamados a atacar y desacreditar a funcionarios locales y federales.