La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciará mañana, lunes, si vetará el proyecto de Código Civil o si, por el contrario, estampará su firma en la medida legislativa que ha recibido el rechazo de miembros de la comunidad civil, así como de juristas, ante posibles vicios de inconstitucionalidad.

Hoy, la mandataria adelantó que emitiría su determinación. El Nuevo Día supo que, en efecto, Vázquez Garced le daría paso al proyecto de ley, decisión que anunciaría al país a través de un mensaje grabado. “Tal y como he expresado en diferentes ocasiones y como acostumbro a hacer ante toda decisión importante, me he estado reuniendo con diferentes sectores y entidades para recoger su insumo y recomendaciones en cuanto al Código Civil. Mañana (lunes) estaré informando a todos cuál será nuestra determinación”, indicó a El Nuevo Día mediante expresiones escritas.

Durante las pasadas semanas, la gobernadora se ha reunido con diversos grupos para discutir la medida, encuentros que ha dejado ver a través de publicaciones en su cuenta de Twitter. No obstante, sigue siendo incierto sobre con qué otras voces ha dialogado.

El pasado 19 de mayo, la gobernadora sostuvo un encuentro con los profesores de derecho Ramón Guzmán, Rubén Nigaglioni, Juan Vilaró y Evelyn Benvenutti, además de la jueza Yolanda Doitteau. Algunas de estas figuras, como Guzmán, Vilaró y Benvenutti, participaron en la redacción de la primera versión que presentó la representante María Milagros Charbonier sobre el proyecto. Dicha medida eventualmente sufrió tantos cambios que la pieza aprobada finalmente terminó siendo un proyecto sustitutivo.

También se reunió con la activista Cecilia la Luz, parte de la comunidad LGBTTIQ, uno de los sectores que ha denunciado el impacto adverso que tendría sobre ellos el conjunto de leyes.

Charbonier, por su parte, dijo desconocer cuál será la determinación final de la gobernadora, pero aseguró que ésta no debería tener reservas con la medida, ya que fue ampliamente discutida con los asesores de Fortaleza y la versión final aprobada recogió las recomendaciones sometidas por el Ejecutivo.

“Este Código, particularmente, fue algo que trabajamos en conjunto los asesores de la Cámara, del Senado y de Fortaleza. Y yo tengo la impresión, no es que sea extremadamente positiva, que habiendo reconocido todo lo que la gobernadora y sus asesores querían, no debe haber asuntos más allá que la gobernadora puede plantear (para no firmar la medida)”, sostuvo la representante.

Charbonier insistió en que se trata de un documento abarcador que, por primera vez, reconoce el matrimonio igualitario, elimina el proceso contencioso del divorcio y le concede derechos a los consumidores en término de las contrataciones. “Me siento bien satisfecha de haber cumplido ese trabajo, de haber cumplido ese deber”, señaló.

Agregó que, al momento, la Cámara de Representantes no se ha planteado la posibilidad de ir por encima del veto, si es que al final del día esa fuera la determinación de la gobernadora. “No he visto una gobernadora intransigente”, dijo.

Mientras, sectores que han advertido los consecuencias que tendría el propuesto Código Civil sobre sectores más vulnerables, insistieron en que el proyecto no debe ser firmado. Entre estas voces está el Colegio de Abogados y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

El licenciado Osvaldo Burgos, portavoz de CABE, sostuvo que, en términos procesales, firmar la medida representaría avalar un proceso que careció de seriedad y discusión pública. Mientras, en términos de sus implicaciones, insistió en que crearía “gran inestabilidad jurídica”.

“Es un documento que está sujeto a interpretaciones y va a generar litigios porque van a surgir controversias. Siendo ella abogada y secretaria de Justicia, que conoce las implicaciones que esto tiene, no tiene otra opción, sino vetarlo, devolverlo para que se corrijan las graves deficiencias”, sostuvo Burgos.

Entre las deficiencias que ha levantado CABE está el reconocimiento de personalidad jurídica al no nacido y las implicaciones que ello pudiera sobre las personas que decidan terminan un embarazo, la “inconsistencia” en el lenguaje que permite el cambio de sexo en el certificado de nacimiento y la ausencia de leguaje que regule las relaciones de hecho en el país. “Se pierde una gran oportunidad de establecer los parámetros de este tipo de relación y evitar las injusticias que se han cometido”, señaló Burgos.

Cuestionó, además, el término de vigencia de 180 días estipulado en la medida que coincidiría con el lockdown, la nueva temporada de huracanes y el período de elecciones.

“Yo no dudo que la Rama Judicial hará el esfuerzo que tenga que hacer para preparar a los jueces. Después de todo estamos hablando de una rama que tiene una escuela y la gente que la dirige son juristas y conocedores, pero no estoy tan segura de que en 180 días estemos preparados para entender a cabalidad los cambios”, advirtió, por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada.

Dijo que, según experiencias de otros países que han adoptado un nuevo Código Civil, un tiempo prudente pudiera ser un año.

Román Espada indicó que le han remitido dos cartas a la gobernadora, ninguna de las cuales fue contestada. En ambas le solicitaron que considere devolver el proyecto a la Asamblea Legislativa no solo por la identificación de unos elementos que, aseguró, requerirán enmiendas y aprobación de legislación ulterior, sino porque el proyecto sustitutivo aprobado no fue discutido públicamente. “El Senado le introdujo 66 cambios al sustitutivo de la Cámara y no hubo vistas públicas, aunque sí sabemos que de manera selectiva se reunieron con varias personas”, señaló el abogado.

Entre esos temas que podrían requerir legislación ulterior, está el del vientre subrogado que, aunque está mencionado en el Código, no está regulado. “Mañana (lunes) iniciaremos la temporada de huracanes con el primero, lo que podría ser un aviso o un huracán”, expresó Román Espada que prefirió “no especular” sobre cuál será la decisión de Vázquez Garced, pero reconoció que “la expectativa para muchos es que lo firme”.

Tanto Burgos como Román Espada coincidieron en que surgirán controversias jurídicas. “No dudo que haya sectores en el país que continuarán disputando varios asuntos, como es el cambio en el certificado de nacimiento… nosotros vamos a continuar los señalamientos que haya que hacer, pero siempre sobre la base del estudio y el derecho”, sentenció Román Espada.