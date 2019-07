La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, afirmó hoy que los "ataques" a su persona no socavarán sus esfuerzos de continuar cumpliendo con sus funciones como secretaria del Departamento de Justicia.

“Nuevamente hoy, continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país", señaló en declaraciones escritas.

Vázquez Garced -posible gobernadora desde el 2 de agosto- reiteró que como jefa de Justicia tiene la obligación en ley y deber ministerial de mantener confidencialidad en las investigaciones y no ventilar las mismas públicamente.

"Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia", sostuvo.

"NADA podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria", añadió.

Las expresiones de Vázquez surgen tras señalamientos en un medio de comunicación sobre documentos que apuntan a supuestas faltas de la funcionaria al no investigar posibles casos de corrupción. Ayer, la secretaria reaccionó a expresiones reseñadas por un medio de comunicación que revelan presuntas comunicaciones entre ella y el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, en medio de la pesquisa sobre el manejo de vagones con suministros para los damnificados por el huracán María.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), informó ayer a El Nuevo Día que advino en conocimiento sobre los señalamientos y afirmó que los mismos serían evaluados.

La funcionaria ocuparía el cargo de gobernadora en propiedad cuando sea efectiva la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, el 2 de agosto a las 5:00 p.m., debido a que la jefatura de la secretaría de Estado permanece vacante. Esta realidad ha llevado a varios manifestantes a pedir la renuncia de Vázquez, en medio de la celebración por la salida de Rosselló.

La funcionaria señaló que no emitirá más comentarios públicos sobre investigaciones en Justicia ni sobre alegaciones en su contra "de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”.