La gobernadora Wanda Vázquez Garced pareció dar hoy, miércoles, un reversazo sobre su postura de requerir que las personas que lleguen a la isla presenten una prueba molecular con resultado negativo al COVID-19, o que se sometan a una prueba en el aeropuerto, antes de permitirles entrar al pais.

Aunque esa fue la postura que Vázquez Garced asumió al anunciar, el martes, que incluiría dicha disposición en la nueva orden ejecutiva que está próxima a firmar, la mandataria aclaró hoy que sus expresiones de ayer fueron una "opinión" y que la posible implementación del mecanismo será discutido con los miembros del equipo médico y económico.

“No he cambiado de opinión. Mi opinión es la misma. Ustedes me preguntaron en el día de ayer cuál era mi opinión y obviamente mi petición sería que se haga la prueba a la persona antes de venir a la isla, claro voy a esperar la resolución y las recomendaciones que hacen el task force médico y el task force económico, pero mi petición es que estas personas antes de venir a Puerto Rico puedan tener una prueba de COVID negativa”, expresó hoy en conferencia de prensa.

No específico, sin embargo, si la nueva orden ejecutiva se anunciará mañana, viernes, o durante el fin de semana. “Vamos a trabajarlo...la orden vence la semana que viene”, señaló. La Orden Ejecutiva 2020-044, que entró en vigor el pasado 16 de junio, vencerá el próximo martes, 30 de junio.

“Nos vamos a asegurar de que la persona que venga a Puerto Rico pueda aportar, quizás, un resultado negativo molecular, o de lo contrario una vez entre a Puerto Rico tiene que saber que se tiene que someter a la prueba, o no puede estar a libre disposición (en la comunidad), si no se hace la prueba”, había dicho el martes la gobernadora.

Sí, reconoció, que lo “ideal” sería que cada persona que quiera ingresar al país presente una prueba molecular con resultado negativo. “Si esa es la determinación final, la vamos a anunciar próximamente. Estoy esperando las recomendaciones, tanto de los sectores médicos como económicos, de manera que lo más importante para mí va a ser aquellas medidas donde podamos proteger a nuestros ciudadanos”, señaló la primera ejecutiva.

Actualmente, la Guardia Nacional de Puerto Rico opera una estación de cernimiento en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín que ofrece pruebas serológicas y moleculares de forma gratuita, pero su uso por parte de los viajeros es voluntario.

Por su parte, al ser abordada sobre informes de que varios hospitales están desmantelando las unidades especializadas para atender pacientes con COVID-19 debido a las desregulaciones incluidas en las ordenes ejecutivas, Vázquez advirtió que -de ser cierta la información- no debería ser el proceder de las instituciones médicas.

“Los hospitales no pueden, porque no hay ninguna dirección en ese sentido, desmantelar de ninguna manera las secciones que tienen dirigidas para el COVID”, señaló.

Vázquez Garced resaltó que cada mañana recibe un informe de los hospitales sobre el por ciento de personas hospitalizadas por la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, cuántos de esos pacientes están en unidades de cuidado intensivo (ICU) y la utilización de ventiladores. “Esas unidades están en pleno funcionamiento”, aseguró.