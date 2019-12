La gobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó hoy que impartió instrucciones para que haya un estricto cumplimiento con el programa de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual y aseguró que se buscarán los fondos que se necesiten para no violar los acuerdos en el caso por violaciones a los derechos de esta población que se litiga desde el 1999.

El miércoles, el juez federal Gustavo Gelpí exculpó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y culpó al gobierno por los cambios presupuestarios que le quitaron fondos al programa al punto que se violaron los acuerdos que, entre otras cosas, aseguran asignaciones mínimas a esta iniciativa que provee educación y atención especializada para a la vida independiente.

El juez advirtió que no permitirá este tipo de situación en el futuro.

“Eso no tiene que ver con nuestra administración, tiene que ver con representaciones incorrectas que se hicieron en el pasado (al tribunal). Eso no se puede permitir. Me comuniqué con la secretaria de Justicia (Denisse Longo Quiñones) para que se establezca un grupo de abogados que establezca un estricto cumplimiento para asegurar la ayuda de las personas que necesitan esos fondos”, dijo la gobernadora durante una conferencia de prensa en Naguabo donde inauguró un puente que une este pueblo con Humacao por la PR-3.

“Tiene que tener esos fondos. Ese es el acuerdo en el tribunal”, añadió la mandataria.

Gelpí, quien ha contemplado el nombramiento de un síndico en el caso, hizo las expresiones en contestación a las advertencias que hiciera la división de litigios civiles del Departamento de Justicia federal sobre el patrón de incumplimientos del gobierno al reasignar fondos del programa a otros asuntos. La División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) está adscrita al Departamento de Salud.

El gobierno había alegado en corte que la Junta, con sus exigencias de disciplina fiscal, había recortado en $39 millones el presupuesto del programa.